Марсоход InSight перестал бурить скважину на Марсе. Что произошло?

Один из инструментов аппарата InSight больше не будет использоваться

В ноябре 2018 года аэрокосмическое агентство NASA успешно доставило на Марс аппарат InSight. Он предназначен для изучения внутреннего строения планеты и оснащен как минимум тремя научными приборами и двумя камерами. Также в его конструкцию вошел инструмент «Крот», который является 40-сантиметровым буром, работающим как отбойный молоток. К нему подсоединен длинный кабель с датчиками температуры. Планировалось, что при помощи этого инструмента аппарат InSight сможет пробурить 5-метровую скважину и измерить температуру недр планеты. Также исследователи надеялись оценить теплопроводность марсианского грунта. Если бы аппарат успешно справился с поставленной задачей, на Марсе появилась бы первая искусственная скважина. Но в начале 2019 года буровая установка застряла и NASA безуспешно пыталось вызволить ее на протяжении более года. Ситуация оказалась безвыходной и недавно работа инструмента «Крот» была официально завершена.

Бурение скважины на Марсе

О прекращении работы по бурению скважины на Марсе было рассказано на сайте NASA. Инструмент «Крот» был разработан Германским центром авиации и космонавтики (DLR), но находился под управлением специалистов из NASA. Аппарат InSight опустился на марсианскую поверхность в ноябре 2018 года, а буровая установка начала работать в марте 2019 года. В течение первых часов работы установка совершила около 4 000 ударов по поверхности Марса. В результате бурения образовалась примерно 50-сантиметровая скважина. Установка работала по 4 часа, делая остановки на 3 марсианские сутки. Это было необходимо для того, чтобы установка успела охладиться и не помешала измерению температуры планеты.

Инструмент «Крот» должен быть пробурить скважину на Марсе, но ничего не получилось

С первых же дней инструмент наталкивался на камни, но успешно отодвигал их в стороны. Но самой большой проблемой оказалось то, что марсианский грунт не обеспечивал буровой установке достаточного трения о стенки скважины. По мнению сотрудников NASA, она попала в ловушку из слипшегося песка. В результате инструмент просто «прыгал» на месте и никак не продвигался вглубь. Это произошло в феврале 2019 года и с тех пор исследователи всячески пытались вызволить инструмент из ловушки.

Проблемы при исследовании Марса

Попыток действительно было много. Аппарат InSight оснащен роботизированной рукой, при помощи которой специалисты NASA пробовали немного засыпать скважину, чтобы уменьшить ее диаметр — вдруг сцепление увеличится? Этот способ не помог, поэтому было принято решение надавить на бур сбоку и прижать его к стенке скважины. Это позволило установке пробурить еще несколько сантиметров, но потом инструмент снова застрял. Затем исследователи решили надавить на бур сверху, после чего бур наконец-то погрузился на внушительную глубину. Только вот когда верхушка инструмента оказалась на 2-3 сантиметра ниже поверхности Марса, роботизированная рука не смогла на нее больше надавливать.

Последняя попытка пробурить скважину была предпринята 9 января 2021 года. Инструмент «Крот» попробовал сделать 500 ударов, но это не принесло никаких результатов. Руководство проекта InSight опустило руки и отказалась от дальнейших попыток. С этих пор инструмент больше не будет использоваться, но у аппарата есть и другие приборы, при помощи которых можно хорошенько изучить Красную планету. На данный момент он исправно следит за марсотрясениями, измеряет магнитное поле и снимает Марс на камеры. Миссия аппарата InSight была продлена до 2022 года, а если он будет и дальше приносить результаты, наверняка проработает еще дольше.

В ходе попыток вызволить буровую установку из ловушки при помощи роботизированной руки, специалисты NASA набрались бесценного опыта. Они уже хорошо владеют конечностью аппарата InSight и в дальнейшем хотят при помощи него засыпать песком кабель инструмента для слежения за марсотрясениями. Это будет сделано в случае перепадов температур, потому что это может стать причиной возникновения помех. Ну и конечно, они узнали о капризных свойствах марсианской почвы и учтут это при создании другого аппарата для изучения планеты. Ведь когда-нибудь человечество все равно пробурит на ней скважину и это будет считаться очередной маленькой победой.

О том, какие научные открытия были сделаны благодаря аппарату InSight, можно почитать в этом материале.