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Virgin Orbit запустила ракету в космос с самолета. Но зачем?

Virgin Orbit запустила ракету в космос с самолета. Но зачем?

Это первый успешный запуск ракеты с самолета для Virgin Orbit

После нескольких неудачных попыток запустить ракету в космос с самолета компания Virgin Orbit не сдалась и 17 января 2021 года все же смогла не только осуществить запуск ракеты LauncherOne с самолета, но и вывести с ее помощью на орбиту Земли 10 небольших спутников для исследования космоса — кубсатов. Спутники были предоставлены миссией NASA Launch Service Program специально для этой ракеты. Таким образом Virgin Orbit стала одной из немногих в мире, кто осуществил запуск ракеты в космос таким на первый взгляд необычным образом. И как тебе такое, Илон Маск?

 


Запуск ракеты с самолета

Virgin Orbit не стала устраивать шоу из этого события, как обычно делает SpaceX (а зря), поэтому прямой трансляции запуска ракеты не было. Зато СММщики компании довольно эмоционально отписывались в ее Твиттер о каждом этапе полета — от успешного отделения от самолета и запуска двигателей до выхода на орбиту и выведения спутников.

Virgin Orbit запустила ракету в космос с самолета. Но зачем?

Слышали, что мы впервые преодолели 50 миль и все еще находимся в полете. Просто вау! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В космос, LAUNCHERONE!

Полет проходил следующим образом. Для запуска использовался самолет Boeing 747-400, который Virgin Orbit ласково назвала Cosmic Girl. Только это не обычная модификация и даже не простая грузовая, а специально созданная версия этого самолета для запуска ракеты. Под его крыльями установили специальные крепления для удержания ракеты, которые могут отпустить ее в любой нужный момент.

Virgin Orbit запустила ракету в космос с самолета. Но зачем?

Cosmic Girl вылетел с ракетой под крылом

Самолет вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве и направился к Тихому океану. Пролетев 150 километров над океаном за 1 час и 7 минут самолет резко поднял нос, накренился вправо, чтобы приподнять левое крыло, под которым была закреплена ракета LauncherOne, и сбросил ее над океаном. Через 3 секунды после сброса (не сразу, иначе есть риск повредить самолет) был запущен двигатель первой ступени, и LauncherOne устремилась в космос.

Virgin Orbit запустила ракету в космос с самолета. Но зачем?

План полета Cosmic Girl и место сброса ракеты

Успешно сбросив ракету, самолет сделал круг и отправился обратно на аэродром. Запуск было видно даже с пляжа неподалеку.

Через полчаса после этого вторая ступень вышла целевую орбиту, двигатель верхней ступени (NewtonFour) по плану отключился и должен был перезапуститься, с чем возникли сложности. Одновременно была отдана команда отделения полезной нагрузки. Двигатель не удалось запустить снова, но ракета все же вывела в космос 10 кубсатов.


Запуск ракеты LauncherOne

Virgin Orbit несколько раз пыталась запустить ракету в космос с самолета, но каждый раз терпела неудачу. В 2019 году ракета не включила двигатели и просто упала на территорию Военно-воздушных сил США. Позже компания сообщила, что падение было запланировано заранее — инженеры хотели выяснить, что происходит с самолетом и ракетой после разделения.

Зачем запускать ракету с самолета?

Причин на самом деле несколько. Во-первых, это экономически выгодно — не нужно строить космодром для запуска ракеты. Подойдет любой аэродром с полосой достаточной длины, поскольку Virgin Orbit использует модификацию Boeing 747-400, а эта модель используется авиакомпаниями по всему миру. Во-вторых, старт с высоты позволяет ракете миновать первые 10 километров высоты с самой высокой плотностью атмосферы, то есть самолет как бы «помогает» ей выйти на орбиту.

В то же время если сравнивать подход Virgin Orbit и SpaceX, компания Илона Маска все же поступает более рационально. Хотя для ракет Falcon нужны космодромы, их можно повторно использовать, в то время как ракета LauncherOne является «одноразовой». Кроме того, грузоподъемность LauncherOne немного меньше, чем у Falcon 9. Virgin Orbit не раскрывает стоимость запуска, и если она не слишком отличается от SpaceX, нет никакого смысла в том, чтобы запускать ракету с самолета. Разве что ради эффектного видео.

 

Тестовый полет Cosmic Girl в 2019 году


Откуда взялась Virgin Orbit?

Компании Virgin Orbit и Virgin Galactic основаны одним из самых богатых людей Британии, Ричардом Брэнсоном. За свою жизнь предприниматель основал более 400 компаний, предоставляющих самые разные услуги. Сейчас его главная страсть — космические миссии. Космические полеты, которые он хочет проводить для всех желающих (даже для себя самого), будут стоить от 250 тысяч долларов. Интересно, людей Брэнсон тоже на ракете с самолета будет запускать?

19 январь 2021 /
Космос и Нло
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