Обнаружим ли мы инопланетян в 2021 году?

Поиски инопланетной жизни в будущем году, возможно, увенчаются успехом.

Если вы этого еще не сделали, отметьте в своем календаре 18 февраля, чтобы посмотреть, как марсоход NASA «Настойчивость» (Perseverance) совершит посадку на Марс . Посадка, которую команда NASA называет не иначе как «семь минут ужаса», будет транслироваться в прямом эфире, однако сигнал с Красной планеты будет идти с 11-минутной задержкой. Напомню, одна из главных целей «Настойчивости» – это поиски микробной жизни (или ее следов) на Марсе, что знаменует собой начало новой эры по поиску жизни за пределами Земли. Но даже если Perseverance удасться обнаружить жизнь на Красной планете, речь о братьях по разуму по-прежнему не идет. Между тем, интерес общественности к поискам внеземной жизни сегодня как никогда высок, а недавно, заведующий кафедрой астрономии Гарвардского университета профессор Ави Леб выдвинул довольно смелое предположение о том, что загадочный космический путешественник Оумуамуа может оказаться не просто астероидом, а самым настоящим посланником инопланетной цивилизации.

Здесь на Земле люди часто задаются вопросом о том, есть ли еще кто-то кроме нас в этом космическом океане. Хотя в 2020 году на этот вопрос снова остался без ответа, многие открытия, казалось, увеличивали перспективу существования внеземных цивилизаций. Находки на ближайшей к нам планете, во внешней Солнечной системе и далеко за ее пределами, казалось, указывали на возможность того, что другие миры могут быть домом для самых разных живых организмов – от бактерий до технологически развитых существ. Возможно, 2021 год наконец покончит с нашим оглушительным одиночеством. Но есть ли у нас основания так думать?

Межзвездный гость Оумуамуа

Первой новость ю, буквально взорвавшей интернет в 2021 году, стало предположение всемирно известного профессора из Гарвардского университета Ави Леба о необычном происхождении астероида Оумуамуа. Впервые этот сигарообразный объект попал в нашу Солнечную систему в 2017 году; с тех пор к нему было приковано внимание астрономов со всего мира. Так, им удалось установить, что длина этого красноватого путешественника достигает 400 метров, а скорость его удаления от Солнца и Земли составляет более 26 километров в секунду.

В августе 2020 года Леб и команда астрономов из Гарварда опубликовали исследование, основанное на предположении о том, что ускорение астероида является результатом инопланетного вмешательства. В своей работе Леб и его коллега Тим Хоанг высказали крайне смелое предположение о том, что объект приводится в движение инопланетной машиной, наподобие светового паруса — широкой, миллиметровой машины, которая ускоряется, когда ее «толкает» солнечная радиация.

Космический странник Оумуамуа, возможно, не просто астероид, а часть инопланетной технологии.

Большинство ученых, однако, считают, что неустойчивое ускорение Оумуамуа, скорее всего, вызвано естественными причинами. В июне исследовательская группа предположила, что твердый водород невидимо взрывается с поверхности межзвездного объекта, заставляя его ускоряться. Тем не менее Леб и Тим Хоанг, астрофизик из Корейского Института астрономии и космических наук, утверждают, что водородная гипотеза не работает в реальном мире.

Авторы исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal также отмечают, что путь от ближайшего «гигантского молекулярного облака» — пыльной, газообразной области космоса, где, как считается, образуются водородные айсберги, слишком долог. Водородный айсберг, путешествующий сотни миллионов лет по межзвездному пространству, попросту развалился бы, поджаренный звездным светом.

Выходит, нельзя исключать, что Леб и его коллега могут быть правы, каким бы безумным их предположение нам не казалось. На вопрос журналистов LiveScience о том, что еще может объяснить необычное ускорение Оумуамуа, Леб сослался на свою еще не вышедшую книгу «Внеземные цивилизации: первые признаки разумной жизни за пределами Земли», которая должна быть опубликована в январе.



«Единственным способом обнаружить представителей внеземных цивилизаций является поиск их мусора. Сегодня астрономы выступают в качестве журналистов-расследователей, которые просматривают мусор знаменитостей», – слова Леба приводит британская The Daily Mail

Есть ли жизнь в Солнечной системе?

Несмотря на загадки межзвездного путешественника Оумуамуа, в нашей Солнечной системе достаточно небесных тел, спутники которых могут быть домом для внеземной жизни. Так, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун обладают внушительным количеством ледяных спутников, которые рассматриваются исследователями как возможно обитаемые миры. Интересно, что по крайней мере две миссии в ближайшие годы (NASA и ESA) будут нацелены на Европу, спутник Юпитера, чтобы узнать больше об этой брызжущей водой луне. Подробнее о том, кто может обитать в подледных океанах Европы читайте в нашем материале.

Но давайте не будем забывать и об экзопланетах. Вышедшая на пенсию обсерватория NASA «Кеплер» обнаружила лишь тысячи, а вот новый телескоп для исследования экзопланет TESS будет охотится за куда большим числом планет размером с Землю, расположенных ближе к нашему собственному миру. Сегодня исследователи открывают все больше и больше скалистых планет, которые могут быть пригодны для жизни.

Возьмем, к примеру, космический телескоп Джеймса Уэбба, запуск которого может состояться в 2021 году. Он вряд ли много расскажет нам об атмосферах малых планет (поскольку они очень малы и их трудно увидеть), но сможет выудить информацию от более крупных газовых гигантов. Это, в свою очередь, может подстегнуть исследования и возведение еще более мощных телескопах в ближайшие годы. В общем и целом 2021 год должен войти в историю как год, когда наши поиски инопланетной жизни значительно ускорились. Куда он нас приведет, еще неизвестно, но будем надеятся, что каким бы ни был результат, он прольет больше света на драгоценную планету, на которой мы живем, и на то, как жизнь зародилась в этом ничем непримечательном уголке Вселенной.