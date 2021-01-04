Знакомьтесь – новые телескопы, которые навсегда изменят астрономию

Человечество вступило в новую эпоху – эпоху огромных (и очень дорогих) телескопов.

Человечество очаровано космосом. Наши далекие предки, также как и мы с вами сегодня, вглядывались в космический океан в попытках поближе рассмотреть далекие небесные тела. Великие астрономы прошлого использовали звезды чтобы определять время и ориентироваться в навигации, однако начало современной астрономии положил Галилео Галилей, направив телескоп в ночное небо в 1609 году. С тех пор многое изменилось – так, в ХХ веке телескопы превратились в огромные сооружения с большими зеркалами, размещенными в собственных огромных зданиях. Сегодня у нас есть космические телескопы, например Хаббл , а также телескопы, использующие технологии, о которых Галилей и подумать не мог. Технологии сегодня стремительно развиваются, а вместе с ними развивается и астрономия. В конце-концов мы знаем о Вселенной не так много, как нам хотелось бы, а поиски внеземных разумных цивилизаций пока так и не увенчались успехом. Но смогут ли новые телескопы обнаружить жизнь за пределами Земли? Из этой статьи вы узнаете какие телескопы могут раз и навсегда изменить астрономию.

В 2019 году власти США наконец разрешили астрономам возвести гигантский Тридцатиметровый телескоп (название которого говорит само за себя) на священной горе Мауна-Кеа, которую почитают коренные жители архипелага. Зеркало нового телескопа будет в три раза больше диаметра любого телескопа, используемого сегодня, что позволит ученым впервые увидеть свет, исходящий от невероятно далеких и тусклых объектов. Помимо изучения рождения планет, звезд и галактик, астрономы надеются, что новый телескоп также сможет пролить свет не только на таинственную темную материю и темную энергию, но и на черные дыры, далекие экзопланеты и поиск инопланетной жизни.

Планируемая к постройке астрономическая обсерватория с 30-метровым сегментным зеркалом будет выглядеть так.

Стоимость этой удивительной обсерватории обойдется американскому правительству в 1,4 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что новый телескоп станет третьим в серии так называемых экстремально больших телескопов. Планируется, что телескоп с 30-метровым сегментным зеркалом общей площадью 664 квадратных метров будет собирать в 9 раз больше света, чем крупнейшие из всех ныне существующих телескопов. Запуск Тридцатиметрового телескопа должен состояться в 2027 году. Ну что же, будем ждать!

Обсерватория имени Веры Рубин (Чили)

Большие зеркала – не единственный ключ к созданию телескопа, способного совершить революцию в астрономии. Большой синоптический обзорный телескоп (Large Synoptic Survey Telescope) или Обсерватория имени Веры Рубин не такой большой, как Тридцатиметровый телескоп на Гавайях, однако свой небольшой размер он компенсирует размахом и скоростью. Обзорный телескоп LSST предназначен для сканирования ночного неба каждые три ночи, а не фокусировки на отдельных целях. С помощью самой большой цифровой камеры LSST будет записывать красочные, замедленные видео ночного неба.

Новая цифровая камера, размером примерно с небольшой автомобиль, сможет захватывать чрезвычайно широкое поле зрения, позволяя телескопу делать изумительно подробные и масштабные снимки. По словам разработчиков LSST, новая астрономическая обсерватория предоставит астрономам беспрецедентные трехмерные карты распределения массы во Вселенной. Эта карта также призвана пролить свет на таинственную темную энергию, ответственной за ускорение расширения Вселенной.

Старт работы этого чуда техники запланирован на 2022 год. Кстати, недавно астрономы нанесли на карту более трех миллионов новых галактик. Подробнее об этом увлекательном событии можно прочитать здесь.

Гигантский магелланов телескоп (Чили)

Еще одним дополнением к впечатляющей коллекции телескопов, расположенных в Чили является Гигантский Магелланов телескоп (Giant Magellan Telescope, ГМТ), строительство которого запланировано для обсерватории Лас-Кампанас в Южной Атакаме. Уникальная конструкция ГМТ включает в себя «систему из семи самых больших на сегодняшний день жестких монолитных зеркал», которые будут использоваться в качестве собирающего свет элемента. Диаметр каждого зеркала составляет 8,4 м, а вес равняется 20 тоннам.



«Под каждой вторичной зеркальной поверхностью находятся сотни приводов, которые будут постоянно регулировать зеркала, чтобы противодействовать атмосферной турбулентности», — говорится на сайте GMTO . «Эти приводы, управляемые современными компьютерами, превратят мерцающие звезды в четкие, устойчивые точки света. Именно таким образом Гигантский магелланов телескоп сможет получать изображения, в 10 раз более четкие, чем космический телескоп Хаббла.»

Как и многие телескопы следующего поколения, Гигантский Магелланов телескоп попробует разгадать тайны Вселенной. Ученые будут использовать его для поиска инопланетной жизни на экзопланетах, а также для изучения того, как образовались первые галактики, почему существует так много темной материи и темной энергии, и какой будет наша Вселенная через несколько триллионов лет. Плановое начало работы этого гигантского телескопа – 2023 год.