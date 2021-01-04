Зачем аппарат Solar Orbiter движется к Солнцу и какие открытия он уже сделал?

Миссия Solar Orbiter посвящена изучению Солнца

В феврале 2020 года Европейское космическое агентство (ESA) и NASA отправили в космос аппарат Solar Orbiter. Миссия посвящена изучению Солнца, однако по пути ведется исследование и других космических объектов. Недавно аппарат совершил свой первый пролет мимо Венеры, которая является второй по удаленности от Солнца планетой. Он оснащен десятью научными приборами, поэтому ему удается собрать много важных для научного сообщества данных. В рамках данной статьи предлагаю вкратце выяснить, какие именно открытия успели сделать ученые в течение 2020 года благодаря работе Solar Orbiter. А интересных знаний было получено не так уж и мало. Например, аппарат успел отправить на Землю фотографии Солнца, которые можно посмотреть прямо сейчас.

Первые фотографии Солнца

Расстояние от Земли до Солнца равно примерно 150 миллионам километров. В июне 2020 года аппарат совершил свое первое сближение со звездой. Он приблизился на целых 77 миллионов километров, которое уже считается экстремальным приближением. Любые другие объекты, возможно, полностью сгорели. Но аппарат Solar Orbiter покрыт многослойным солнцезащитным щитом.

Аппарат Solar Orbiter у Солнца в представлении художника

Внутри него имеется 10 научных приборов для изучения космических объектов. При помощи них, как и ожидалось, аппарат смог получить первые для себя фотографии Солнца, на которых были выявлены небольшие вспышки, которым было дано название «костры» (campfires). Они в миллионы раз слабее обычных вспышек на солнце и наблюдаются на всей его поверхности. Для чего они нужны, ученым не ясно, но есть предположение, что они играют роль в нагреве звезды.

«Костры» на поверхности Солнца

Другие приборы позволили изучить свойства магнитного поля во внешних слоях звезды, потоков плазмы, короны Солнца и солнечных ветров. Ожидается, что в феврале 2021 года аппарат приблизится к звезде еще сильнее. Таких сближений будет несколько и каждый раз ученые будут узнавать все больше интересной информации. Миссия продлится 9 лет и в течение этого времени аппарат будет изучать напряженность магнитного поля в разных областях объекта и другие особенности Солнца.

Изучение Венеры

А недавно аппарат Solar Orbiter совершил свой первый облет Венеры. Этот маневр необходим для изменения наклона своей орбиты, чтобы в итоге аппарат смог изучить солнце под разными углами. Судя по официальному твиттеру миссии, в ходе сближения с Венерой он изучил параметры ее плазмы и магнитного поля. Аппарат пролетел на расстоянии 7,5 тысячи километров от верхней границы облаков планеты. Сфотографировать поверхность не удалось, потому что Solar Orbiter должен держать свои камеры по направлению к Солнцу. К каким именно выводам пришли ученые в ходе изучения полученных данных, пока не сообщается. Но они явно узнают больше подробностей о второй планете Солнечной системы. Возможно, это случится уже в 2021 году и мы обязательно об этом расскажем.

Рекорды аппарата «Паркер»

Стоит напомнить, что на данный момент изучением Солнца также занимается космический аппарат «Паркер», о котором я рассказывал в этом материале. Он был запущен в космос 12 августа 2018 года и проработает около 7 лет. За это время он должен сделать 24 оборота вокруг Солнца и собрать о ней полезную информацию. В сентябре 2020 года он поставил рекорд, приблизившись к звезде на 13,5 миллионов километров — это гораздо больше, чем показатель аппарата Solar Orbiter. Также он стал первым созданным человеком космическим объектом, который смог разогнаться до 466 592 километров в час. Исследователи надеются, что в 2024 году «Паркер» войдет в атмосферу Солнца и окажется в 6 миллионах километрах от условной поверхности звезды.

Но стоит отметить, что Solar Orbiter слегка превосходит «Паркера» в плане технического оснащения. В то время как первый обладает десятью устройствами для сбора информации, второй оснащен только шестью приборами. Но в целом их научные задачи одинаковы. Использование сразу нескольких аппаратов ускоряет процесс изучения Солнца как минимум в два раза. Не исключено, что в ближайшие 5-10 лет на сторону небесного светила отправятся и другие аппараты.

Стоит отметить, что ученые изучают солнце не только при помощи космических аппаратов. На данный момент им уже примерно известно, что произойдет со звездой в будущем. Если коротко, то когда-нибудь солнце попросту погибнет и Солнечная система превратится в совершенно непригодное для жизни место. Об этом мы рассказывали в этой статье. Так что, получается, что человечеству действительно нужно «потренироваться» на Марсе, а потом полететь в более пригодные и безопасные для жизни места. Но вот удастся нам это сделать или нет, это большой вопрос.