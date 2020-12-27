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Через два месяца марсоход NASA «Настойчивость» приземлится на Красной планете

Через два месяца марсоход NASA «Настойчивость» приземлится на Красной планете

Иллюстрация того, как марсоход NASA «Настойчивость» благополучно приземлился на Марсе.

Марсоход под названием Perseverance, что в переводе на русский язык означает «Настойчивость», 18 февраля должен совершить посадку на Красную планету. Космический аппарат стоимостью почти три миллиарда долларов приземлится в кратере Джезеро, где, по мнению ученых, когда-то находилось русло реки. Оснащенный множеством приборов, Perseverance будет искать признаки микробной жизни, изучать марсианскую погоду и геологию, а также собирать образцы для будущей миссии по их извлечению. «Настойчивость» также развернет встроенный мини-вертолет, что позволит этому космическому аппарату впервые в истории взлететь на другой планете. Недавно Лаборатория реактивного движения NASA поделились цифровой анимацией, отображающей ключевые события во время входа в атмосферу, спуска и посадки Perseverance на Красную планету. Видео длится чуть более трех минут, что ненамного меньше, чем сам этап посадки, который, согласно расчетам, должен занять около семи минут.

 


Семь минут ужаса

Путешествие марсохода Perseverance продлится в общей сложности восемь месяцев. Как ожидают исследователи, 18 февраля 2021 года «Настойчивость» должен успешно приземлиться на поверхность Марса. Диспетчеры миссии, однако, отмечают, что предстоящая посадка марсохода – самые настоящие «семь минут ужаса». Все потому, что Красная планета славится своей способностью заканчивать научные миссии еще до их начала. Так, в 2017 году миссия Европейского космического агенства (ESA) «Скиапарелли» не смогла успешно приземлиться на Марс и приступить к работе.

«Настойчивость» должен приземлиться в регионе, где по мнению ученых находилось русло реки, так как одной из главных задач миссии является поиск живых организмов или их следов, которые могли сохраниться на месте посадки. «Сотни вещей должны пройти хорошо во время этого грядущего падения», – говорится в официальном заявлении миссии Perseverance. Беспокоит исследователей и то, что марсоходу потребуется около 11 минут, чтобы отправить информацию о своем приземлении обратно на Землю – к этому моменту спуск будет уже завершен и марсоход должен работать автономно.

На официальном видео NASA, которое длится около трех минут, показано как должна выглядеть идеальная посадка «Настойчивости». Обратите внимание какое огромное количество нюансов и деталей должны сложиться воедино, чтобы марсоход сумел успешно приземлиться на Красную планету! К моменту посадки «Настойчивость» будет находиться на расстоянии около 400 млн км от нашей планеты. При этом каждый момент, каждое движение, которое вы видите в анимации, будут управляться бортовыми компьютерами. Неудивительно, что ученые сильно переживают.


 

 

Интересно, что за десять минут до посадки марсоход должен будет сбросить все ненужное для работы на Красной планете оборудование. У «Настойчивости» также включатся двигатели, чтобы сориентировать космический корабль и убедиться, что все идет по плану. Атмосфера Марса, естественно, станет серьезным препятствием на пути к поверхности, одновременно замедляя и нагревая космический корабль до температуры около 1300°C. Внутри «Настойчивости», однако, температура останется комнатной.

Как приземлиться на Марсе?

Совершив успешный вход в марсианскую атмосферу, Perseverance замедлится до 1600 км/ч и раскроет парашют диаметром 21,5 метра, что еще сильнее замедлит падение. А уже после раскрытия парашюта марсоход сбросит теплозащитный экран, что позволит приборам внутри него нацелиться на поверхность внизу. Как только «Настойчивость» замедлится до 320 км/ч, парашют будет отрезан, а к моменту приземления скорость аппарата должна составить всего 2,7 км/ч. Примерно за 12 секунд до приземления «Настойчивость» сбросит тросы к поверхности планеты и зафиксирует колеса и ноги на месте. Как только колеса марсхода коснутся поверхности, тросы будут перерезаны.

Через два месяца марсоход NASA «Настойчивость» приземлится на Красной планете

Всего каких-то пару месяцев осталось до посадки уникального марсохода на Красную планету. Скорость космического аппарата составляет 20 000 км/ч.

Отметим, что последовательность действий Perseverance выглядит примерно так же, как последовательность при посадке последнего марсохода NASA Curiosity на Красную планету восемь лет назад. Разница лишь в том, что навигационные системы были усовершенствованы, так как «Настойчивости» предстоит посадка в более труднодоступном регионе Марса.

Приземление аппарата ожидается 18 февраля 2021 года в 21:00 по московскому времени. Также не стоит забывать о том, что в день посадки время, необходимое для того, чтобы радиосигнал достиг Земли с Марса, составит примерно 700 секунд. Это означает, что когда NASA получит сообщение от «Настойчивости» о том, что аппарат вошел в верхнюю часть атмосферы, марсоход уже может разбиться или наоборот, совершить успешную посадку на Красную планету. Интересно и то, что весь свой путь Perseverance записывает на камеру и микрофон. Записанные медиафайлы будут отправлены обратно на Землю после посадки – при условии, конечно, что она пройдет хорошо).

27 декабрь 2020 /
Космос и Нло
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