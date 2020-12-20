Телескоп сфотографировал астероид для новой миссии Хаябуса-2

Космический зонд Hayabusa2© JAXA

10 декабря 2020 года телескоп Subaru сфотографировал небольшой астероид 1998 KY26, цель расширенной миссии Hayabusa2. Позиционные данные KY26, собранные во время наблюдений, будут использованы для более точного определения элементов орбиты этого объекта.

Эксплуатируемый Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) исследователь астероидов Hayabusa2 доставил на Землю возвращаемую капсулу с образцами астероида Рюгу 6 декабря. После этого «Хаябуса-2 » снова отправился в путь, на этот раз для расширенной миссии, используя оставшееся топливо. В рамках этой расширенной миссии зонд должен приблизиться к своей следующей цели, небольшому астероиду 1998 KY26, и наблюдать за ней.

По прогнозам, этот астероид приблизится к Земле на расстояние в 0,47 а.е. от Земли в конце декабря 2020 года, что дает нам редкую возможность для наблюдений, которая появляется только раз в три с половиной года.

Однако диаметр 1998 KY26 оценивается не более 30 метров, и поэтому его яркость настолько небольшая, что наземные наблюдения за астероидом затруднены без очень мощного телескопа.

Наблюдения с телескопом Subaru проводились по запросу Института космических и астрономических наук (ISAS), JAXA. В результате 1998 KY26 был сфотографирован в направлении созвездия Близнецов как световая точка с величиной 25,4 звездной величины с погрешностью измерения 0,7 магнитуры.

Анимация сделана из трех изображений, снятых во время наблюдений. Световая точка (отмечена двумя линиями), движущаяся слева направо около центра изображения, – астероид 1998 KY26. Поле зрения составляет 30 х 15 угловых секунд. © NAOJ

Позиционные данные, собранные во время этих наблюдений, будут использованы для повышения точности элементов орбиты астероида. Аналогичные наблюдения были проведены на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO).

"После отправки своей возвращаемой капсулы на Землю "Хаябуса-2 ” отправился к новому целевому объекту, небольшому астероиду, известному как 1998 KY26.

-Это будет первая миссия к этому маленькому астероиду, поэтому она имеет большое значение как с точки зрения планетологии, так и планетарной защиты (защита Земли от столкновений с космическими объектами). Мы благодарны всем в Subaru Telescope», – сказал Макото Йошикава, руководитель миссии Hayabusa.