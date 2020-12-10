Юпитер и Сатурн сформируют «двойную планету» впервые со времен средневековья

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21 декабря 2020 года два газовых гиганта Солнечной системы появятся в ночном небе Земли ближе друг к другу впервые с 1226 года нашей эры.

Юпитер и Сатурн окажутся на расстоянии всего лишь десятой градуса. Это означает, что две планеты-гиганты и их спутники будут видны в одном поле зрения в бинокль или небольшой телескоп . Две планеты будут видны низко над юго-западным горизонтом в созвездии Козерога после захода солнца.

Фактически, Сатурн появится так же близко к Юпитеру, как и некоторые из его спутников. Это событие называется «великое соединение».

Такое происходит каждые 20 лет в этом столетии, так как орбиты Земли, Юпитера и Сатурна периодически выравниваются, в результате чего эти две внешние планеты кажутся расположенными очень близко друг к другу на нашем ночном небе.

Тем не менее, это «величайшее» соединение между Юпитером и Сатурном, при этом две планеты не появятся так близко в небе до 2080 года.

«Выравнивания между этими двумя планетами довольно редки, они происходят примерно раз в 20 лет, но это соединение исключительно редко из-за того, насколько близки планеты будут располагаться друг к другу», – говорят астрономы.

«Вам придется полностью вернуться к 4 марта 1226 года, чтобы увидеть такое же близкое совпадение между этими объектами, видимыми в ночном небе».

В период наибольшего сближения вечером 21 декабря они будут выглядеть как двойная планета, разделенная лишь 1/5 диаметра полной Луны.

Тем, кто предпочитает подождать и увидеть Юпитер и Сатурн также близко друг к другу и при этом также высоко в ночном небе, придется ждать до 15 марта 2080 года. После этого пара не будет сходиться так близко до 2400 года.

Великие соединения как приметы

Великие соединения привлекли значительное внимание как небесные предзнаменования. В период позднего средневековья и эпохи Возрождения великие соединения были темой, которую поднимали большинство астрономов того периода вплоть до времен Тихо Браге и Кеплера, такие мыслители, как Роджер Бэкон или Пьер д’Айи и они упоминаются в популярных и литературных произведениях таких авторов, как Данте и Шекспир.

Этот интерес уходит корнями к переводам из арабских источников, в первую очередь книги Альбумасара о великих соединениях.

Поскольку последовательные большие соединения происходят на расстоянии почти 120 ° друг от друга, их появление формирует треугольный узор. В серии каждое третье соединение возвращается примерно через 60 лет в окрестности первого. Наблюдается смещение этих отражений примерно на 7–8 °, поэтому не более четырех из них встречаются в одном зодиакальном знаке.

Каждому треугольному образцу астрологи приписывают один из четырех элементов, и таким образом образуются четыре тройственности или тригона. Особое значение придается возникновению большого соединения в новом тригоне, которое должно произойти самое большее примерно через 200 лет. Еще большее значение придается началу нового цикла после посещения всех четырехугольников, что происходит примерно через 800 лет. Поскольку каждый «элемент» (тригон) состоит из 3 знаков, требуется 800 x 3 = 2400 лет, чтобы весь процесс начался заново (связь с циклом прецессии).

Первоначально считалось, что тригон длится 240 лет, а полный цикл – 960 лет, но позже более правильные оценки были предоставлены таблицами Альфонсина.

Несмотря на неточности и некоторые разногласия по поводу начала цикла, вера в значимость таких событий вызвала поток публикаций, который неуклонно рос до конца XVI века.

Поскольку великое соединение 1583 года было последним в водном тригоне, многие считали, что оно предвещает апокалиптические изменения; папская булла против гаданий была выпущена в 1586 году, и, поскольку к 1603 году с появлением нового тригона не произошло ничего значительного, общественный интерес быстро угас.