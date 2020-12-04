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Туманность Скат исчезает быстрее, чем можно было подумать

Туманность Скат исчезает быстрее, чем можно было подумать
Туманность Скат резко потускнела за 20 лет - намного быстрее, чем считалось возможным © НАСА

Планетарные туманности – это в некотором роде замедленные взрывы в космосе, которые, как ожидается, будут расширяться, а затем исчезать в течение десятков тысяч лет. Но космический телескоп Хаббл стал свидетелем исчезновения и резкого уменьшения туманности всего за 20 лет, что позволяет предположить, что она может полностью исчезнуть в ближайшие несколько десятилетий.

Когда звезды определенного размера начинают умирать, они превращаются в красных гигантов, сбрасывая с себя слои пыли и газа. В конце концов звезда превращается в белого карлика, который нагревает материал вокруг себя, пока не начнет светиться.

Ожидается, что эта фаза продлится десятки тысяч лет, поэтому с нашей ограниченной человеческой точки зрения эти небесные фейерверки кажутся застывшими во времени.

Но туманности по-прежнему являются динамическими объектами, и нигде это не выглядит так ясно, чем в новых наблюдениях Хаббла. Первоначально туманность Скат (Stingray nebula), которая находится в созвездии Жертвенника, получила свое название из-за ее великолепных цветов морской волны и вздымающегося контура, напоминающего летящий луч, что особенно бросается в глаза на знаменитом снимке, сделанном в 1996 году.

Однако это резко контрастирует с изображениями, сделанными в 2016 году, на которых видна гораздо более тусклая, меньшая и приглушенная туманность, которая вряд ли заслуживает прозвища Скат. Синие тона внутренних колец и нитевидные структуры внешних областей практически исчезли.

Свечение, излучаемое основными компонентами облака – водородом, азотом и кислородом, – резко потускнело, при этом выделение кислорода уменьшилось почти в 1000 раз. Во всяком случае, можно было бы ожидать, что туманность станет больше, но это явно не так.

«Это очень, очень драматично и очень странно», – говорит Мартин Герреро, автор исследования. «Мы наблюдаем эволюцию туманности в реальном времени. Мы не видели этого раньше с той ясностью, которую дает этот взгляд».

Исследователи связывают быстрые изменения туманности со звездой в ее центре, которая сама по себе является необычной.

Звезда SAO 245567 – это белый карлик, который, как показали предыдущие наблюдения, также претерпевает быстрые трансформации: с 1971 по 2002 год его температура выросла на 38000°C. С тех пор он снова остывает, затемняя окружающую туманность.

Астрономы не могут быть уверены в том, что произойдет дальше, но они предполагают, что, если текущая скорость затухания сохранится, туманность Ската может почти исчезнуть с ночного неба в ближайшие 20 или 30 лет.

Исследование должно быть опубликовано в Astrophysical Journal.

04 декабрь 2020 /
Космос и Нло
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