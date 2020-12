Звездная среда у экзопланеты Проксима С похожа на земную

Впечатление художника от системы Проксимы Центавра. © Lorenzo Santinelli.

В новом исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal Letters, астрономы изучали влияние активности красного карлика Проксимы Центавра на атмосферу одной из ее планет, Проксимы c.

Проксима Центавра, самый маленький член системы Альфа Центавра, представляет собой звезду типа M5.5, расположенную на расстоянии 4,244 световых лет от нас в южном созвездии Центавра.

Измеренный радиус звезды составляет 14% от радиуса Солнца, масса около 12% солнечной, а эффективная температура составляет всего около 3050 К (2777 градусов по Цельсию).

Проксима Центавра в 1000 раз менее ярка, чем солнце , что даже на близком расстоянии делает ее невидимой невооруженным глазом.

Она имеет очень медленное вращение – 83 дня и долгосрочный цикл активности с периодом примерно 7 лет. Ее обитаемая зона находится на расстоянии от 0,05 до 0,1 а.е.

В 2016 году планета с массой Земли Проксима b была открыта исследовательской группой под руководством астронома Лондонского университета королевы Марии доктора Гиллема Англада-Эскуде.

Планета имеет массу, близкую к массе Земли, и вращается вокруг своей звезды с периодом 11,2 дня на среднем расстоянии 0,05 а.е. Она расположена в обитаемой зоне звезды, где на поверхности теоретически может существовать жидкая вода.

Проксима b восприимчива к звездным вспышкам, ветрам, рентгеновским лучам и другим видам активности, которые могут нарушить ее атмосферу и возможности для жизни.

Эта активность связана с сильными магнитными полями в M-карликах, а они остаются активными в карликовых звездах в течение гораздо более длительных периодов времени, чем в звездах с более высокой массой, таких как солнце . Проксима b, вероятно, подвержена давлению звездного ветра в 10 000 раз большему, чем давление Солнца на Землю.

В 2020 году вторая планета была обнаружена в системе Проксимы Центавра после того, как доктор Марио Дамассо из Национального института астрофизики Италии и его коллеги заметили небольшие изменения в орбитальной скорости Проксимы b.

Последующие исследования определили, что планета, названная Проксима c, была сверхземлей массой 7 масс Земли и делала полный оборот по орбите в 1,5 а.е. каждые 1907 дней.

В новом исследовании астрофизики проанализировали влияние активности звезды на атмосферу Проксимы c.

Астрономы построили комплексное численное моделирование космической среды системы Проксима Центавра, включая модели звездной короны и реалистичные конфигурации поверхностного магнитного поля во время состояний минимальной и максимальной активности звезды.

Их результаты показывают, что Проксима c находится в земных условиях, по крайней мере, с точки зрения эффектов звездного ветра.

Неизвестно, действительно ли Проксима c имеет атмосферу, но новые модели показывают, что условия не являются чрезмерно коррозионными и благоприятны для сохранения любой атмосферы, которая существует.

«Наши результаты показывают, что Проксима c испытывает земные условия с точки зрения динамического давления, оказываемого звездным ветром на ее 5,3-летней орбите, с незначительной изменчивостью из-за цикла активности звезды», – сказали исследователи.

«Чтобы изучить относительное влияние таких условий на рассеяние энергии в верхних слоях атмосферы, мы также смоделировали возможную магнитосферу и ионосферу вокруг планеты».

«Мы обнаружили, что даже при относительно слабом поле планетарного диполя связанный с этим джоулева нагрев верхней атмосферы для Проксимы c незначителен из-за уменьшения межпланетного магнитного поля на расстоянии от планеты».

Имеет ли Проксима c в настоящее время атмосферу, будет зависеть от нескольких факторов, включая канал ее формирования и эволюционный путь.

Тем не менее, на первый взгляд условия, полученные в результате моделей, не кажутся чрезмерно агрессивными и должны быть благоприятными для сохранения любой существующей атмосферы, поддерживая перспективы плодотворных будущих наблюдательных кампаний.

Julian D. Alvarado-Gomez et al. 2020. An Earth-like Stellar Wind Environment for Proxima Centauri c. ApJL 902, L9; doi: 10.3847/2041-8213/abb885