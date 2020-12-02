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Virgin Orbit готовится ко второй попытке покорить космос

Virgin Orbit готовится ко второй попытке покорить космос
©Virgin Orbit

Virgin Orbit* готовит своих пилотов, материнский корабль Cosmic Girl и ракету LauncherOne для второй попытки орбитального полета, объявив вчера, что миссия Launch Demo 2 состоится за неделю до рождества.

Этот полет последует за неудачной первой попыткой компании достичь космического пространства в начале года.

В течение последних нескольких лет Virgin Orbit разрабатывала и тестировала свою уникальную систему запуска, которая включает использование модифицированного Боинга 747 для вывода ракеты на высоту, прежде чем выпустить ее из крыла и запустить на орбиту.

После работы двигателя и отделения ступеней ракета Launcher One затем доставляет полезную нагрузку заказчика на орбиту, а самолет Cosmic Girl возвращается, чтобы приземлиться на взлетно-посадочной полосе.

Первая попытка компании выйти в космос была предпринята в мае этого года, и, хотя она и не увенчалась успехом, она также не была полной неудачей.

Cosmic Girl подняла ракету на высоту, как и планировалось, но вскоре после того, как двигатель первой ступени заработал, произошел сбой, и миссия была прекращена.

После шести месяцев «тщательного» расследования, анализа данных, модификации и тестирования Virgin Orbit возвращается на взлетно-посадочную полосу.

Недавно Cosmic Girl потребовалось совершить последний испытательный полет, чтобы смоделировать предстоящую миссию и собрать больше данных, прежде чем соединить ракету с крылом самолета.

На этот раз Virgin Orbit доставит 10 спутников CubeSat для университетов США на борту ракеты LauncherOne в соответствии с планом.

Virgin Orbit готовится ко второй попытке покорить космос
©Virgin Orbit

Перед взлетом необходимо провести лишь несколько заключительных испытаний.

Cosmic Girl будет запущен с базы Virgin Orbit в пустыне Мохаве 19 декабря, а резервное окно запуска будет доступно 20 декабря и, при необходимости, в последующие недели.

*Virgin Orbit – это компания, входящая в Virgin Group, которая планирует предоставлять услуги по запуску малых спутников. Компания была образована в 2017 году для разработки запускаемой с воздуха ракеты LauncherOne, запускаемой с самолета Cosmic Girl, который ранее был проектом Virgin Galactic.  В Virgin Orbit, базирующейся в Лонг-Бич, штат Калифорния, работает более 300 сотрудников во главе с президентом Дэном Хартом, бывшим вице-президентом по правительственным спутниковым системам в компании Boeing.

02 декабрь 2020 /
Космос и Нло
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