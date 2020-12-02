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Китайский зонд Chang’e-5 совершил успешную посадку на Луну

Китайский зонд Chang’e-5 совершил успешную посадку на Луну
©CNSA

Знаковая миссия по сбору камней и грунта с поверхности Луны продвигается, как и планировалось: китайский спускаемый аппарат Chang’e-5 благополучно совершил посадку на поверхности Луны через девять дней после старта.

Если следующие этапы миссии окажутся столь же успешными, это будет первый случай, когда лунные образцы будут возвращены на Землю впервые за последние 44 года.

Миссия Chang’e-5 стартовала на прошлой неделе в качестве преемника миссии Chang’e-4 Китайского национального космического управления (CNSA), которая в прошлом году стала первым космическим аппаратом, приземлившимся на обратной стороне Луны.

Chang’e-5 еще больше поднимает ставки, стремясь стать первым космическим зондом, который будет собирать грунт с Луны после советского космического аппарата Луна-24, который осуществил посадку на Луну в 1976 году.

Посадочно-подъемный модуль космического аппарата благополучно приземлился к северу от вулканического комплекса Монс Рюмкер 1 декабря.

Посадка включала использование двигателя с переменной тягой и обход препятствий для замедления спуска и выбора чистой площадки для посадки при приближении.

Модуль спускаемого аппарата теперь развернул свою солнечную панель и направленную антенну, и сейчас ведутся работы по сбору лунных образцов с помощью дрели и механической руки. Ожидается, что эта работа продлится около двух дней и будут собраны около 2 кг образцов почвы, которые затем будут помещены в герметичный контейнер на борту модуля.

Далее спускаемый аппарат взлетит и присоединиться к модулю повторного входа на орбиту, который затем доставит драгоценные образцы обратно на Землю в середине декабря, если все пойдет по плану.

CNSA описывает миссию Chang’e-5 как одну из самых "сложных задач, которые когда-либо предпринимал Китай”.

02 декабрь 2020 /
Космос и Нло
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