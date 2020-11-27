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На комете наконец-то нашли недостающий ингредиент для жизни

На комете наконец-то нашли недостающий ингредиент для жизни
Комета 67P / Чурюмова-Герасименко ©ESA

Ученые обнаружили на комете фосфор – тем самым завершив список необходимых для жизни элементов. Это открытие было сделано на основе данных кометы 67P / Чурюмова-Герасименко, полученных несколько лет назад с помощью зонда Rosetta, что укрепило идею о том, что ингредиенты жизни были доставлены на Землю с помощью комет.

Шесть химических элементов составляют почти все биологические молекулы на Земле: углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера (CHNOPS). Как на нашей родной планете все эти элементы появились, долгое время оставалось загадкой, но одна из главных гипотез заключается в том, что они были принесены сюда давно кометами, астероидами и столкновениями с протопланетами.

Первые четыре достаточно просты – они являются основными ингредиентами углеродистых астероидов, наиболее распространенного типа космических камней в нашем районе. Сера была обнаружена во время химического анализа газовой комы кометы 67P, которая, по данным ESA, имела бы ей резкий запах тухлого яйца.

Оставался только фосфор. Предыдущие исследования показали, что этот элемент, имеющий решающее значение для создания соединения, которое наши клетки используют для хранения и передачи энергии, относительно редко встречается во Вселенной. А без этого жизнь практически не может возникнуть.

Теперь это вещество наконец-то было обнаружено на комете. Новое исследование, проведенное Университетом Турку в Финляндии, сделало открытие путем анализа данных, полученных с анализатора массы вторичных ионов комет (COSIMA) на борту Rosetta. Прибор собирал частицы пыли из комы кометы 67P, фотографировал их и измерял с помощью масс-спектрометра.

В этих твердых частицах команда ученых обнаружила минералы, содержащие ионы фосфора. Это открытие знаменует собой последний необходимый элемент CHNOPS, который должен быть обнаружен в комете, подтверждая гипотезу о том, что эти ледяные объекты были ответственны за доставку ингредиентов жизни на Землю миллиарды лет назад.

Также было предложено, чтобы они были источником других жизненно важных соединений, таких как аминокислоты и «океаническая» вода.

Ученые также обнаружили фтор в пыли в виде вторичных ионов CF +. Точно неизвестно, какую роль он играет в среде кометы, но, тем не менее, исследователи говорят, что это любопытная находка.

Работа была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

27 ноябрь 2020 /
Космос и Нло
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