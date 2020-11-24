Китай запустил миссию по сбору образцов лунного грунта Chang’e-5

Китайский космический аппарат Chang'e-5 установлен на ракете Long March 5. © Китайское национальное космическое управление

Национальное космическое управление Китая продвигает свою новаторскую программу исследования Луны после прошлогодней исторической миссии Чанъэ-4 с новой миссией по возвращению лунного грунта на Землю для изучения.

Миссия Chang’e-5 успешно стартовала из китайской провинции Хайнань и, если все пойдет по плану, вернется с первыми образцами, собранными со времен лунной программы Советского Союза в 1970-х годах.

Миссия Chang’e-5 следует по стопам космического корабля Chang’e-3, который посетил Луну в 2013 году, и миссии Chang’e-4, которая стала первым космическим аппаратом, приземлившимся на обратной стороне Луны в январе прошлого года.

Chang’e-4 был предназначен для изучения состава Луны с ее поверхности с помощью проникающего радара, и хотя это часть задания Chang’e-5, он также предназначен для доставки образцов для изучения на Земле.

Посадочный модуль космического аппарата массой 8,2 тонны совершит мягкую посадку, а затем с помощью дрели и механического рычага соберет подземные породы и грунт с поверхности.

Затем он будет использовать ракету-носитель, чтобы присоединиться к модулю повторного входа на орбиту и передать образцы, а модуль повторного входа затем доставит их обратно на Землю. Китайское национальное космическое управление называет это одним из самых «сложных начинаний, которые когда-либо предпринимал Китай».

Если все это удастся, Китай станет третьей страной, которая вернет образцы Луны на Землю для изучения после США и России. Последний раз лунные образцы возвращались на Землю советским космическим аппаратом Луна-24. Тогда он вернулся с 170,1 граммами лунных камней и пыли в 1976 году.

Миссия успешно стартовала вчера на китайской ракете-носителе Long March 5 и космический аппарат выйдет на орбиту вокруг Луны 28 ноября. По плану, образцы лунного грунта должны вернуться на Землю в середине декабря.