Почему «Союз» стыкуется с МКС быстрее, чем Crew Dragon?

Стыковка корабля Crew Dragon с МКС

На протяжении долгого времени для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию использовались российские корабли «Союз». Но в мае 2020 года компания SpaceX доказала, что с этой задачей может справиться и ее космический корабль Crew Dragon. Она выглядит красиво как внутри, так и снаружи, а отправка астронавтов обходится NASA гораздо дешевле, чем сотрудничество с «Роскосмосом». Но в октябре российский корабль «Союз-17» состыковался с МКС всего за 3 часа, в то время как кораблю Crew Dragon для этого требуется от 19 до 30 часов. Возникает вопрос — почему корабль российского производства долетает до станции гораздо быстрее, чем корабль Илона Маска? Поиском ответа на этот вопрос недавно занялся автор YouTube-канала Overlook Horizon. Он пришел к весьма интересным выводам.

Стыковка кораблей с МКС

По словам автора канала Overlook Horizon, на скорость стыковки космического корабля с МКС в любом случае сильно влияют три фактора. Во-первых, во время стыковки станция должна находиться на солнечной стороне — в темноте совершит стыковку очень проблематично. Во-вторых, между Землей и экипажем корабля должна быть налажена стабильная связь, потому что переговоры ускоряют и облегчают стыковку. В-третьих, все участники миссии должны хорошо выспаться накануне, потому что концентрация в этом деле очень важна.

Во время стыковки с МКС важно хорошее освещение

Также автор канала обратил внимание на то, что изначально корабль летит не напрямую к станции. Первым делом он попадает на более низкую орбиту, и только оттуда проходит по так называемой гомановской траектории. Так называется эллиптическая орбита, которая используется воздушной техникой для перехода из одной орбиты в другую. Затем космическому аппарату нужно время, чтобы догнать космическую станцию и провести процесс стыковки. А это тоже занимает много времени.

Космическому кораблю нужно время, чтобы перейти на орбиту МКС

Также автор канала отметил, что в ходе отправки корабля на МКС важна предельная точность. Допустим, если ракетный двигатель будет работать хотя бы на секунду дольше требуемого, корабль может отстать от станции или сойти с траектории с погрешностью от 8 километров. Именно поэтому компания SpaceX и госкорпорация «Роскосмос» часто переносят даты запуска ракет. Иногда они опасаются плохой погоды, а в некоторых случаях упускают идеальный момент для запуска.

На скорость стыковки также влияет время запуска

Также очень важным параметром при запуске корабля на МКС является время начала миссии. В зависимости от него угол, под которым корабль полетит на станцию, сильно меняется. Например, в одно время оно может равняться 12-18 градусам, а в другое — от 170 до 320 градусов. Эти показатели, разумеется, тоже сильно влияют на скорость стыковки корабля к Международной космической станции.

Условия для стыковки корабля

В конце автор ролика выделил еще четыре фактора, которые влияют на скорость и успешность стыковки. Во-первых, они напрямую зависят от современности используемых в корабле технологий. Во-вторых, команда должна быть полностью уверена в работоспособности всех систем, потому что в случае обнаружения неисправности запуск придется перенести. Третий фактор плавно перетекает из предыдущего — корабль должен быть полностью работоспособным. Ну и четвертый фактор гласит, что руководство миссии должно сильно желать быстро состыковать корабль со станцией.

Получается, что у корабля «Союз» нет особенностей, которые позволяют ему стыковаться со станцией быстрее Crew Dragon. Если бы компании SpaceX было важно состыковать корабль с МКС в максимально короткие сроки, она бы легко это сделала путем точных расчетов. А во время двух проведенных запусков быстрота явно не была в приоритете.

У корабля Crew Dragon есть одно важное преимущество перед российскими «Союзами». В него помещается сразу четыре астронавта, в то время как в корабль «Роскосмоса» можно посадить максимум трех человек. Недавно компания SpaceX доставила на космическую станцию сразу четырех астронавтов и о том, как прошла эта миссия, можно почитать в этом материале.