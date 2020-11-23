Хаббл заметил тень от сверхмассивной черной дыры в галактике IC 5063

Это изображение Хаббла активной галактики IC 5063 показывает смесь ярких лучей и темных теней, исходящих от пылающего ядра, где находится сверхмассивная черная дыра. © NASA / ESA / Hubble

Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл наблюдали впечатляющие крупномасштабные световые лучи, исходящие из яркого центра IC 5063, активной спиральной галактики, расположенной на расстоянии 156 миллионов световых лет в южном созвездии Индеец и открытой в 1904 году.

Исследователи полагают, что кольцо в форме внутренней трубки или тора из пыльного материала, окружающее центральную черную дыру в IC 5063, отбрасывает свою тень в космос .

Согласно их сценарию, это взаимодействие света и тени может происходить, когда свет, испускаемый сверхмассивной черной дырой, попадает на тор; свет проходит через щели в торе, образуя сияющие конусообразные лучи; однако более плотные участки на торе блокируют часть света, отбрасывая длинные темные тени на всю галактику.

Если интерпретация «тени» верна, темные лучи косвенно свидетельствуют о том, что диск в IC 5063 может быть очень тонким, что объясняет, почему свет просачивается по всей его структуре.

Наблюдения аналогичных черных дыр с помощью рентгеновской обсерватории НАСА Чандра обнаружили рентгеновские лучи, выходящие из щелей в торе.

«Образование щелей в торе могут быть вызваны тем, что диск закручивается внутренними силами, что вызывает его деформацию», – говорят исследователи.

Не исключено, что искривление создает достаточно большие промежутки, через которые может просвечивать часть света, и когда тор вращается, лучи света могут распространяться по галактике, как лучи маяка сквозь туман.

Результаты будут опубликованы в Astrophysical Journal Letters.