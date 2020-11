Космический телескоп TESS обнаружил две новые теплые экзопланеты

Используя космический телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), астрономы обнаружили два новых теплых инопланетных мира, вращающихся вокруг неактивных M-карликов. Новые экзопланеты, обозначенные как TOI 122b и TOI 237b, примерно в 2,7 и 1,4 раза больше Земли соответственно и теплее нашей родной планеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере предварительной печати arXiv.

TESS проводит исследование около 200000 ярчайших звезд около Солнца с целью поиска транзитных экзопланет. На данный момент было идентифицировано около 2200 кандидатов в экзопланеты, 67 из которых уже подтверждены.

Теперь группа астрономов во главе с Уильямом К. Ваалкесом из Университета Колорадо в Боулдере сообщает об открытии еще двух подтвержденных планет. В период с июля по сентябрь 2018 года TESS наблюдал две звезды, а именно TOI 122 и TOI 237, и обнаружил транзитные сигналы на кривых блеска этих объектов. Планетарность этих сигналов подтверждена последующими фотометрическими и спектроскопическими наблюдениями с использованием наземных средств.

«Мы сообщаем об открытии и подтверждении TOI 122b и TOI 237b, двух теплых планет, проходящих транзитом через неактивные M-карлики, наблюдаемые TESS», – написали астрономы в статье.

TOI 122b – это инопланетный мир размером с Нептун с радиусом около 2,72 радиуса Земли и примерно в 8,8 раз массивнее Земли. Он обращается вокруг своего хозяина каждые 5,08 дня на расстоянии примерно 0,04 а.е. У планеты есть равновесная температура на уровне около 431 К (+158 °С), в то время как звезда имеет эффективную температуру около 3400 К. Система расположена примерно в 206 световых годах от нас.

Находящаяся на расстоянии около 124 световых лет от Солнца TOI 237b – это планета размером несколько большим Земли. Она примерно на 44 процента больше и примерно в три раза массивнее Земли. Экзомир имеет равновесную температуру около 355 К (+82 °С) и обращается вокруг своей родительской звезды каждые 5,44 дня. Планета расположена от своей звезды примерно на 0,03 а.е. с эффективной температурой на уровне 3,212 К.

«Эти две планеты охватывают интересный диапазон радиусов и инсоляций (потоком радиации), что делает их захватывающими случаями, которые могут помочь нам узнать больше о разнообразии атмосфер, которыми обладают планеты, вращающиеся вокруг M-карликов», – говорят астрономы.

Они добавили, что относительная близость планет TOI 122b и TOI 237b делает их потенциально возможными целями для будущих исследований лучевых скоростей и изучения характеристик атмосферы.

TOI 122b and TOI 237b, two small warm planets orbiting inactive M dwarfs, found by TESS, arXiv:2010.15905 [astro-ph.EP] arxiv.org/abs/2010.15905