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Космический телескоп TESS обнаружил две новые теплые экзопланеты

Космический телескоп TESS обнаружил две новые теплые экзопланеты

Используя космический телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), астрономы обнаружили два новых теплых инопланетных мира, вращающихся вокруг неактивных M-карликов. Новые экзопланеты, обозначенные как TOI 122b и TOI 237b, примерно в 2,7 и 1,4 раза больше Земли соответственно и теплее нашей родной планеты. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере предварительной печати arXiv.

TESS проводит исследование около 200000 ярчайших звезд около Солнца с целью поиска транзитных экзопланет. На данный момент было идентифицировано около 2200 кандидатов в экзопланеты, 67 из которых уже подтверждены.

Теперь группа астрономов во главе с Уильямом К. Ваалкесом из Университета Колорадо в Боулдере сообщает об открытии еще двух подтвержденных планет. В период с июля по сентябрь 2018 года TESS наблюдал две звезды, а именно TOI 122 и TOI 237, и обнаружил транзитные сигналы на кривых блеска этих объектов. Планетарность этих сигналов подтверждена последующими фотометрическими и спектроскопическими наблюдениями с использованием наземных средств.

«Мы сообщаем об открытии и подтверждении TOI 122b и TOI 237b, двух теплых планет, проходящих транзитом через неактивные M-карлики, наблюдаемые TESS», – написали астрономы в статье.

TOI 122b – это инопланетный мир размером с Нептун с радиусом около 2,72 радиуса Земли и примерно в 8,8 раз массивнее Земли. Он обращается вокруг своего хозяина каждые 5,08 дня на расстоянии примерно 0,04 а.е. У планеты есть равновесная температура на уровне около 431 К (+158 °С), в то время как звезда имеет эффективную температуру около 3400 К. Система расположена примерно в 206 световых годах от нас.

Находящаяся на расстоянии около 124 световых лет от Солнца TOI 237b – это планета размером несколько большим Земли. Она примерно на 44 процента больше и примерно в три раза массивнее Земли. Экзомир имеет равновесную температуру около 355 К (+82 °С) и обращается вокруг своей родительской звезды каждые 5,44 дня. Планета расположена от своей звезды примерно на 0,03 а.е. с эффективной температурой на уровне 3,212 К.

«Эти две планеты охватывают интересный диапазон радиусов и инсоляций (потоком радиации), что делает их захватывающими случаями, которые могут помочь нам узнать больше о разнообразии атмосфер, которыми обладают планеты, вращающиеся вокруг M-карликов», – говорят астрономы.

Они добавили, что относительная близость планет TOI 122b и TOI 237b делает их потенциально возможными целями для будущих исследований лучевых скоростей и изучения характеристик атмосферы.

TOI 122b and TOI 237b, two small warm planets orbiting inactive M dwarfs, found by TESS, arXiv:2010.15905 [astro-ph.EP] arxiv.org/abs/2010.15905

10 ноябрь 2020 /
Космос и Нло
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