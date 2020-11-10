» » Излучение Юпитера заставляет Европу светиться

Излучение Юпитера заставляет Европу светиться

Излучение Юпитера заставляет Европу светиться
На этой иллюстрации спутника Юпитера Европы показано, как ледяная поверхность может светиться на своей ночной стороне, стороной, обращенной от Солнца. Вариации свечения и цвета самого свечения могут дать информацию о составе льда на поверхности Европы. © NASA/JPL-Caltech

Когда ледяной, заполненный океаном спутник Европа вращается вокруг Юпитера, он подвергается непрекращающимся ударам радиации. Юпитер днем и ночью наполняет поверхность Европы электронами и другими частицами, окутывая ее высокоэнергетическим излучением. Но поскольку эти частицы ударяют по поверхности Европы, они также заставляют Европу светиться в темноте.

Новое исследование, проведенное учеными из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии, впервые подробно описывает, как будет выглядеть свечение и что оно может раскрыть о составе льда на поверхности Европы.

Различные солевые соединения по-разному реагируют на излучение и излучают свой неповторимый блеск. При наблюдении невооруженным глазом это свечение будет казаться иногда слегка зеленым, иногда слегка голубым или белым и с разной степенью яркости, в зависимости от материала.

Ученые используют спектрометры, чтобы разделить свет на длины волн и связать отдельные «сигнатуры» или спектры с разными составами льда. Большинство наблюдений с использованием спектрометров на таком спутнике, как Европа, производятся с использованием отраженного солнечного света на дневной стороне Луны, но новые результаты показывают, как Европа будет выглядеть в темноте.

«Мы смогли предсказать, что ночное сияние льда может предоставить дополнительную информацию о составе поверхности Европы. То, как этот состав меняется, оно может дать нам ключ к пониманию того, есть ли в Европе условия, подходящие для жизни», – сказал Мурти Гудипати из JPL, ведущий автор работы.

Это возможно потому, что на Европе находится огромный внутренний подледный океан, который может просачиваться на поверхность через толстую ледяную кору. Анализируя поверхность, ученые могут больше узнать о том, что находится под ней.

На основании предыдущих наблюдений ученые пришли к выводу, что поверхность Европы может состоять из смеси льда и общеизвестных на Земле солей, таких как сульфат магния и хлорид натрия (поваренная соль). Новое исследование показывает, что включение этих солей в водяной лед в условиях Европы и облучение его радиацией дает свечение.

Планируемая к запуску в середине 2020-х годов, предстоящая флагманская миссия НАСА Europa Clipper будет наблюдать поверхность спутника во время нескольких облетов. Ученые миссии изучают выводы исследования, чтобы оценить, можно ли обнаружить свечение с помощью научных инструментов космического аппарата.

Возможно, что информация, собранная космическим зондом, может быть сопоставлена с измерениями в новом исследовании, чтобы идентифицировать соленые компоненты на поверхности Европы или уточнить то, чем они могут быть.

Хотя Europa Clipper не является миссией по обнаружению жизни, она проведет детальную разведку Европы и выяснит, может ли ледяная луна с ее подводным океаном поддерживать жизнь. Понимание пригодности Европы для жизни поможет ученым лучше понять, как развивалась жизнь на Земле, и понять потенциал для поиска жизни за пределами нашей планеты.

Laboratory predictions for the night-side surface ice glow of Europa, Nature Astronomy (2020). DOI: 10.1038/s41550-020-01248-1 , www.nature.com/articles/s41550-020-01248-1

10 ноябрь 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
ALMA обнаружила шлейфы вулканов на Ио, спутнике Юпитера
Непознанное

ALMA обнаружила шлейфы вулканов на Ио, спутнике Юпитера

Астрологи, использующие массив телескопов ALMA, увидели парящие шлейфы диоксида серы (SO2
Как выглядела бы Антарктида безо льда
Непознанное

Как выглядела бы Антарктида безо льда

Материк в костюме изо льда — кто ты без него?
Составлена карта радиационного загрязнения Европы
Непознанное

Составлена карта радиационного загрязнения Европы

Европейские учёные составили первую детальную карту концентрации различных радионуклидов в почве Европы. Они попали туда во второй половине XX века в результате атмосферных ядерных испытаний, а также
Открытие большого количества льда на Марсе дает новые сведения о прошлом планеты
Непознанное

Открытие большого количества льда на Марсе дает новые сведения о прошлом планеты

На спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда
Непознанное

На спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда

В 2014 году начнутся подготовки к миссии на Юпитер
Непознанное

В 2014 году начнутся подготовки к миссии на Юпитер

Подготовка нового проекта «Лаплас», который является первой российской миссией к Юпитеру, начнется уже в 2014 году. Во время выступление на конференции космических исследований советник главы
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Существует 50% вероятность того, что мы живем в симуляцииКак мы принимаем решения и существует ли свобода воли?Даниэль Сваровски – великий имитатор, предприимчивый мошенник или гениальный инженер?Каким будет мир с населением 10 миллиардов человек?Испанка: пандемия, о которой знает каждый, и о которой не известно ничегоАстероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?Кинг Жиллетт: Жизнь на лезвии бритвыСуществовали ли другие вселенные до Большого взрыва?


Свежие Статьи
Растительное изобилие ограничивает вредителей

Растительное изобилие ограничивает вредителей

Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид цинодонтов – Kataigidodon venetus

Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид цинодонтов – Kataigidodon venetus

Космический телескоп TESS обнаружил две новые теплые экзопланеты

Космический телескоп TESS обнаружил две новые теплые экзопланеты

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+