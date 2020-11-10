Радиотелескоп впервые обнаружил суперпланету под названием Элегаст

Суперпланета Элегаст с силовыми линиями магнитного поля (рисунок художника) © ASTRON/Danielle Futselaar

Ученые впервые в мире обнаружили «суперпланету», также известную как холодный коричневый карлик или несостоявшуюся звезду, с помощью радиотелескопа. Обнаружение BDR J1750 + 3809, расположенного на расстоянии 212 световых лет от нас в созвездии Геркулеса, может помочь в поиске обитаемых экзопланет.

Первые предположения о существовании коричневых карликов появились в 1960-х годах, их также называют суперпланетами, потому что они расположились в нише между звездами и планетами. По составу они похожи на газовые гиганты в нашей Солнечной системе, но они намного больше, их масса в среднем в 80 раз больше массы Юпитера.

К сожалению, даже этого огромного размера недостаточно, чтобы зажечь ядерный синтез и превратить карлика в настоящую звезду.

Вместо этого он выделяет тепло, оставшееся от его образования. Это означает, что они светятся в инфракрасной полосе спектра, что делает их обнаруживаемыми при обзоре неба. Кроме того, у них есть мощные магнитные поля, как у Юпитера, поэтому они излучают радиоволны, которые могут быть обнаружены радиотелескопами.

До сих пор обычным способом изучения этих объектов было обнаружение их в инфракрасных обзорах неба, а затем подключение радиотелескопов на них для дальнейшего анализа.

На этот раз "Элегаст” – как назвала группа ученых метановый коричневый карлик BDR J1750 + 3809, был впервые обнаружен на частоте около 144 МГц низкочастотным радиотелескопом (LOFAR) с центром в Нидерландах, а затем наблюдался двумя обсерваториями на Мауна-Кеа на Гавайских островах.

По данным Гавайского университета, это обнаружение коричневого карлика с помощью радиотелескопа демонстрирует, что астрономы могут обнаруживать межзвездные объекты, которые слишком холодны для того, чтобы их можно было увидеть инфракрасными телескопами.

Одним из важных моментов открытия является то, что оно не только добавляет новый способ обнаружения холодных коричневых карликов, но и помогает в поисках жизни за пределами Солнечной системы.

Холодные коричневые карлики – единственный близкий к экзопланете субзвездный объект, который можно изучать непосредственно с помощью радиотелескопа, поэтому есть надежда, что, глядя на эти сверхпланеты, можно будет лучше понять магнитные поля потенциально обитаемых экзопланет, которые являются важным фактором для сохранности атмосферы.

Исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.