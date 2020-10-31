До 300 миллионов планет в Млечном Пути могут быть обитаемыми

По данным космического телескопа Кеплера и миссии Gaia, в галактике Млечный Путь может быть до 300 миллионов пригодных для жизни планет, согласно исследованию группы ученых из Института SETI, НАСА и других международных организаций. Исследование не только дает оценку того, сколько существует потенциально способных к жизни планет, но и дает ключевой фактор в уравнении Дрейка, который оценивает, сколько внеземных цивилизаций может существовать.

Написанное в 1961 году доктором Фрэнком Дрейком, уравнение Дрейка является самой известной формулой в поисках внеземных технологических цивилизаций, которые потенциально могли бы связываться с Землей с помощью радиосигналов.

Расчет основан на ряде факторов, включая скорость звездообразования, долю звезд с планетами, количество пригодных для жизни планет у звезды, количество планет, на которых развивается жизнь, количество планет, производящее разумную жизнь, количество планет, которые производят технологическую цивилизацию, и продолжительность жизни этой цивилизации.

Проблема в том, что ни один из этих факторов точно неизвестен. Некоторые из них являются приблизительными, а некоторые – чисто предположениями. В результате уравнение Дрейка оценивает, что в нашей галактике насчитывается от одной до 100 миллионов технологических цивилизаций – диапазон, который очень велик и не очень полезен.

Пытаясь немного уточнить ситуацию, исследователи использовали данные миссии по охоте на экзопланеты Кеплера, чтобы получить более надежную оценку одного фактора в уравнении – количества пригодных для жизни планет в галактике.

Чтобы ответить на этот вопрос, в исследовании были рассмотрены экзопланеты, которые были примерно такого же размера, как земля , вращаются вокруг звезд, подобных Солнцу, примерно того же возраста и температуры и находятся в обитаемой зоне своей звезды, где может существовать жидкая вода.

Это похоже на предыдущие работы, но, по данным Института SETI, новое исследование уточнило фактор обитаемой зоны, включив не только расстояние от звезды, но и количество света, которое получает планета. Это было достигнуто путем объединения данных Кеплера с данными миссии Gaia, которая измеряет количество энергии, излучаемой родительской звездой.

Результатом является оценка того, что в нашей галактике может быть до 300 миллионов потенциально обитаемых планет, причем некоторые из них находятся на расстоянии до 30 световых лет от Земли.

Однако это число может быть увеличено или уменьшено по мере того, как мы лучше поймем, как атмосфера планеты может влиять на ее способность поддерживать жидкую воду. Исследователи говорят, что они использовали консервативную оценку этого атмосферного воздействия для своего анализа, который должен помочь в будущих усилиях по охоте на экзопланеты.

«Знание того, насколько распространены разные типы планет, чрезвычайно важно для разработки предстоящих миссий по поиску экзопланет», – говорит соавтор исследования Мишель Кунимото. «Исследования, нацеленные на небольшие потенциально обитаемые планеты вокруг звезд, подобных Солнцу, будут зависеть от таких результатов, чтобы максимизировать их шансы на успех».

Исследование было опубликовано в Astronomical Journal.