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Астероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?

Астероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?

Есть вероятность, что в 2068 году на Землю упадет большой астероид

Вокруг нашей планеты пролетают десятки потенциально опасных астероидов, которые могут упасть и стать причиной ужасной катастрофы. Одним из них является открытый в 2004 году астероид Апофис, размеры которого сравнимы с высотой самых больших небоскребов в мире. Этот астероид уже приближался к нашей планете в 2013 году и ученые все это время были относительно спокойны по этому поводу. По их расчетам, траектория движения астероида не пересекается с нашей планетой и столкновения произойти не должно. Но недавно японский телескоп «Субару» показал, что астероид поменял траекторию своего движения. Это открытие стало для ученых большой неожиданностью. Они считают, что во время следующего приближения астероида в 2029 году ничего плохого не случится. Но в 2068 году ожидается еще одно сближение — что же тогда произойдет?


Открытие астероида Апофис

Астероид Апофис был открыт в 2004 году группой ученых из американского штата Гавайи. Они узнали, что траектория этого космического объекта проходит очень близко с Землей. Эта информация оказалась очень волнительной, поэтому они решили выяснить все возможные изменения траектории движения астероида. Дело в том, что на движение космических объектов сильное влияние оказывает притяжение других небесных тел. К счастью, на пути астероида не оказалось объектов, способных сильно повлиять на его движение. Но исследователи не учли, что на его траектории движения могут сказаться другие явления.

Астероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?

Фиолетовым цветом показана траектория движения астероида Апофис, а синим — планеты земля

Те же гавайские ученые во главе с астрономом Дэйвом Толеном (Dave Tholen) изучали астероид Апофис при помощи 8,2-метрового наземного телескопа «Субару». В ходе работы они осознали, что на траекторию движения объекта может повлиять эффект Ярковского. Он заключается в том, что солнечные лучи могут нагревать поверхность астероидов и придавать нагретой стороне дополнительный импульс. Нагретая сторона астероидов излучает энергию в виде инфракрасных волн, которые действуют подобно струе реактивного двигателя. По расчетам ученых, ежегодно астероид Апофис отклоняется от своего курса примерно на 170 метров. Есть вероятность, что движение небесного тела изменится настолько, что он в конечном итоге столкнется с Землей.

Падение астероида на Землю

Но произойдет это не скоро. Ближайшее приближение астероида к Земле ожидается 13 апреля 2029 года. Он пролетит на расстоянии 29 470 километров от поверхности нашей планеты. На таком же расстоянии находятся искусственные спутники Земли. Ученые уверены, что астероид будет виден нам невооруженным глазом, но столкновения точно не произойдет. Потенциально опасный объект пролетит мимо нас и в 2036 году. Но как все обойдется в ходе приближения астероида в 2068 году — пока никому неизвестно. Ученые уже занимаются поиском ответа на этот вопрос и в этом им помогают результаты наблюдений при помощи телескопов.

Астероид Апофис поменял траекторию движения. Может ли он упасть на Землю?

Размеры астероида Апофис можно сравнить с высотой 103-этажного небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг

Если астероид Апофис столкнется с Землей, нам несдобровать. Ведь речь идет о космическом объекте удлиненной формы, длина которого составляет 450 метров, а ширина равняется 170 метрам. Падение настолько большого астероида может стереть с лица нашей планеты целую страну или даже больше. Все зависит от того, под каким углом он упадет. Чем угол падения больше, тем более серьезный ущерб будет нанесен планете. Остается надеяться, что все обойдется наилучшим образом и даже если риск будет большой, к тому времени ученые разработают мощное устройство для уничтожения астероида. Да и кто знает — может, к 2068 году мы уже будем жить на Марсе?

По мнению исследователей, похожие на астероид Апофис небесные тела падают на Землю раз в 80 тысяч лет. Но они совершенно точно не настолько опасные как астероид, который убил динозавров около 65 миллионов лет назад. Ученые считают, что диаметр этого астероида составлял 180 километров и он оставил на поверхности нашей планеты самый большой кратер. Он называется Чиксулуб и расположен на полуострове Юкатан, что в Центральной Америке.

31 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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