Марсоход Perseverance находится на полпути к Марсу

Марсоход Mars 2020 Perseverance достиг половины своего пути 27 октября 2020 года © NASA

Марсоход НАСА Mars 2020 Perseverance с момента своего старта 30 июля преодолел около 236 миллиона километров. Оказывается, это точно такое же расстояние, которое он должен пролететь, прежде чем космический аппарат войдет в атмосферу Красной планеты 18 февраля 2021 года.

Гравитационное влияние Солнца играет важную роль в формировании не только траекторий космических зондов к Марсу (как и везде в Солнечной системе), но и относительного движения двух планет. То есть путешествие Perseverance к Красной планете следует по изогнутой траектории, а не по прямому пути.

«Хотя мы на полпути к тому расстоянию, которое нам нужно, чтобы добраться до Марса, марсоход не находится на полпути между двумя мирами», – сказала Джули Кангас, штурман, работающий над миссией марсохода Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА .

«По прямой линии земля находится на 42,7 миллиона километров позади «Perseverance», а Марс – на 28,8 миллиона километров впереди».

На текущем расстоянии требуется 2 минуты 22 секунды для передачи сообщения от диспетчеров миссии в Лаборатории реактивного движения через сеть дальнего космоса к космическому аппарату.

К моменту посадки «Perseverance» преодолеет 470,8 миллиона километров, а Марс будет находиться на расстоянии около 209 миллионов километров от Земли; в этот момент передача сообщения до космического зонда займет около 11,5 минут.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет характеризовать геологию планеты и прошлый климат , проложит путь для исследования Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита (битых пород и пыли).

Последующие миссии, которые в настоящее время рассматриваются НАСА в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ESA), будут отправлять космические аппараты на Марс , чтобы собрать собранные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

Миссия Mars 2020 является частью более крупной программы, которая включает миссии на Луну как способ подготовки к исследованию Красной планеты человеком. В задачу НАСА входит возвращение астронавтов на Луну к 2024 году, а к 2028 году НАСА обеспечит устойчивое присутствие людей на Луне и вокруг нее в рамках планов по исследованию Луны по программе Артемида.