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НАСА и ЕКА заключили соглашение о строительстве станции Gateway в дальнем космосе

НАСА и ЕКА заключили соглашение о строительстве станции Gateway в дальнем космосе
Художественная концепция станции Gateway ©NASA

НАСА и Европейское космическое агентство официально заключили соглашение о партнерстве по строительству космической станции Artemis Gateway. Соглашение, подписанное во вторник, является частью усилий НАСА по привлечению международных партнеров для проекта исследования Луны.

Постройку на окололунной орбите планируется начать в 2024 году, форпост Gateway призван стать отправной точкой для миссий на поверхность Луны и в дальний космос и, в конечном итоге, для первых миссий на Марс с экипажем.

Gateway, составляющая одну шестую размера Международной космической станции (МКС), будет собрана в виде модулей, запущенных на орбиту, где она не будет вращаться вокруг Земли или Луны, а будет находится в одной из точек Лагранжа, где гравитационные поля Земли и Луны уравновешиваются.

После того, как Gateway заработает, станцию посетят астронавты, путешествующие на космическом корабле Orion.

На борту Gateway экипаж сможет дистанционно управлять луноходами или использовать посадочные устройства для спуска на поверхность Луны.

НАСА заявляет, что в соответствии с новым соглашением, ЕКА предоставит жилые модули и модули для дозаправки, а также улучшенную лунную связь.

Модуль дозаправки будет оборудован иллюминаторами, чтобы экипаж мог видеть, что происходит снаружи, и ЕКА будет управлять его работой.

Кроме того, ЕКА строит еще два европейских сервисных модуля (ESM) для космического корабля Orion, которые будут включать двигательные, силовые, воздушные и водные системы для корабля экипажа.

Gateway будет открыт для использования как международными партнерами, так и частными компаниями, желающими запустить лунные миссии. Станция также будет использоваться для тестирования технологий для пилотируемых миссий на Марс и для демонстрации удаленного управления и долгосрочной надежности автономных систем.

«Gateway разработана с учетом дополнительных возможностей, предоставляемых нашими международными партнерами для поддержки устойчивых исследований», – говорит Кэти Людерс, помощник администратора НАСА. «Gateway даст нам доступ к исследованию поверхности Луны больше, чем когда-либо прежде, и мы рады, что такие партнеры, как ЕКА, присоединятся к нам в этих новаторских усилиях».

Источник: НАСА

28 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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