NASA отправили в космос карту, по которой инопланетяне смогут найти путь к Земле

Возможно, кто-нибудь когда-нибудь найдет нас

Полвека назад астрономы разработали карту, которая указывала бы на Землю из любой точки галактики. Затем они отправили ее в космос , рассудив, что любой инопланетянин, достаточно разумный, чтобы построить космический корабль, может расшифровать карту и раскрыть ее происхождение. Многие фильмы и телешоу использовали вариации на эту тему в качестве сюжетной линии, но, каким бы удивительным то ни казалось, мы не заимствовали эту идею из научной фантастики. Это реальность. И карта была отправлена в космос на роботизированных аппаратах «Вояджер-1» и «Вояжер-2». Но как ученые составили эту карту, ведь у нашей галактики нет «уличных знаков» или иных опознавательных знаков? Более того, создание карты, указывающей на одну планету среди миллиардов (и миллиардов) миров, населяющих Млечный путь, не является простым подвигом. Найти Землю – значит найти Солнечную систему, а солнце – звезда довольно непримечательная.

Небо над нами

На самом деле нет никакого способа отличить солнце от других нескольких сотен миллиардов звезд в галактике, каждая из которых очерчивает свой собственный путь вокруг галактического центра и медленно смещается относительно своих соседей. Это звездное столкновение означает, что созвездия, усеивающие небо Земли, не будут такими же в нашем ближайшем будущем – и звезды не выстраиваются в одинаковые узнаваемые конфигурации из любого места, кроме солнечной окрестности. Фактически, примерно через 2000 лет Полярная звезда перестанет быть Полярной звездой, так же как она не была Полярной звездой для древних египетских, вавилонских и китайских наблюдателей неба.

Итак, что же делать? Хотя обычные звезды с работающими ядерными двигателями в ядрах могут не иметь отличительных свойств, исследователя поняли, что пульсары – трупы звезд, которые когда—то были намного больше нашего Солнца – потенциально можно идентифицировать. Пульсары, открытые в 1967 году, вращаются очень быстро, сотни раз в секунду. Используя мощные радиотелескопы, астрономы могут с чрезвычайной точностью измерить, как быстро они вращаются, а это означает, что каждый из этих вращающихся звездных остатков оставляет свою собственную, уникальную подпись в пространстве. В итоге команда астрономов NASA, в которую входили Карл Саган и Фрэнсис Дрейк, выбрала 14 пульсаров, которые могли бы указать на положение Земли, и закодировала информацию об их скорости вращения на карту.

Что изображено на карте NASA?

Каждая из линий соединяет землю с пульсаром. Штриховка – это двоичные числа, которые показывают скорость вращения пульсара (в то время, когда была разработана карта), а длина линий примерно пропорциональна расстоянию. Некоторые пульсары, изображенные на карте находятся в центрах красивых туманностей, созданных во время бурных формирований пульсаров. Предположительно, любая цивилизация, достаточно развитая для того, чтобы обнаружить и поймать в ловушку тихий межзвездный космический корабль, знала бы о существовании пульсаров. А сопоставляя периоды вращения на карте со звездными указателями в небе, инопланетяне могли относительно легко проложить путь к Земле.

Кроме того, поскольку энергия, которую мы видим от пульсаров, исходит от их вращения и они замедляются с течением времени, карта, украшающая роботизированный аппарат «Вояджер», который был запущен с мыса Канаверал в 1977 году, также указывает на Землю в четвертом измерении. Вычисляя разницу между наблюдаемым и закодированным периодами вращения – разницу, которая станет очевидной через тысячи лет – инопланетяне могли бы вычислить, как давно была сделана карта.

Согласитесь, есть что-то захватывающее в том, чтобы всегда быть в состоянии найти свой путь домой, даже в самом космическом смысле, который можно себе представить. Несколько лет назад произошли две важные вещи. Как пишет дочь знаменитого астронома Фрэнсиса Дрейка Надя Дрейк в статье для National Geographic, недавно она нашла оригинал – нарисованную карандашом карту пульсара, сложенную и небрежно засунутую в коробку из-под помидоров в шкафу у родителей. О находке Надя сообщила Скотту Рэнсому, одним из самых известных в мире астрономов, изучающему пульсары.

Скотт думал о «Вояджерах», «золотой пластинке» и карте с тех пор, как ему было десять лет – тогда он смотрел телешоу Карла Сагана «космос ». Несколько лет спустя, получив степень доктора астрономии, он понял, что у карты есть срок годности, который истекает в ближайшем будущем. Дело в том, что со временем пульсары замедляются и те, которые ученые выбрали для знаменитой карты, исчезнут в течение нескольких миллионов лет, плюс-минус несколько тысячелетий.

Так совпало, что Скотт решил сделать новую, более точную и долговечную карту пульсаров. Сегодня ученый работает над выбором пульсаров и получением их двоичных кодов. Вместо обычных пульсаров, выбранных Фрэнком Дрейком, в новой карте используются миллисекундные пульсары, которые вращаются быстрее, живут дольше и у которых тоже есть мертвые орбитальные спутники. Но самое важное заключается в том, что миллисекундные пульсары стареют гораздо медленнее, чем те, что изображены на карте золотой пластины «Вояджеров», а это означает, что потребуется в тысячи раз больше времени, чтобы их спины стали неузнаваемыми.