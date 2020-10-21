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НАСА и Nokia построят первую сеть 4G на Луне

НАСА и Nokia построят первую сеть 4G на Луне

Планы НАСА по возвращению на Луну включают не совсем лишь безопасную посадку жителей нашей планеты на поверхность, но и творение инфраструктуры для поддержки долгосрочной лунной базы.

В рамках этого видения агентство выбрало Nokia для поддержки в творении первой в истории сотовой сети на природном спутнике, которая, как ожидается, будет развернута в конце 2022 года.

Сотрудничество является долею программы НАСА «Переломный момент», с поддержкою которой агентство полагается убыстрить развитие космических технологий за счет инвестиций приватных компаний.

Агентство выделило Nokia 14,1 миллиона баксов США за ее план по развертыванию первой системы связи LTE / 4G в космосе, которая будет иметь ключевое значение для программы НАСА Артемида (Artemis) и надежд на установление устойчивого пребывания на Луне.

Исследовательское подразделение Nokia Bell Labs объединяется с приватной космической компанией Intuitive Machines для этих усилий и вводит свое сквозное решение LTE в посадочный модуль компании.

Он будет включать в себя базисную станцию LTE, пользовательское оборудование и радиочастотные антенны, все они предусмотрены для физических нагрузок при запуске, высадке и работе в космосе.

Опосля творения сеть будет давать коммуникационную поддержку для передачи данных, управления лунными вездеходами, навигации в настоящем медли и потоковой передачи видео высочайшей четкости.

Она также предоставит космонавтам наиболее широкие способности голосовой и видеосвязи, телеметрии и передачи биометрических данных, также контроль над роботами.

«Надежные, отказоустойчивые и высокопроизводительные сети связи будут иметь ключевое значение для обеспечения устойчивого пребывания жителя нашей планеты на поверхности Луны», – разговаривает Маркус Велдон, технический директор Nokia.

«Творя 1-ое высокопроизводительное беспроводное сетевое решение на Луне, Nokia Bell Labs опять ставит флаг перед новаторскими инновациями, выходящими за рамки обыденных границ».

Источник: Nokia

21 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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