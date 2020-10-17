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Сверхгигант Бетельгейзе оказался меньше, чем думали ранее

Сверхгигант Бетельгейзе оказался меньше, чем думали ранее
Детальное изображение Бетельгейзе, полученное наблюдением в субмиллиметровом диапазоне 9 ноября 2015 года на радиотелескопе ALMA.

Согласно новому исследованию международной группы астрономов, может пройти еще около 100000 лет, прежде чем гигантская красная звезда Бетельгейзе станет сверхновой.

Исследование, проведенное под руководством доктором Меридит Джойс из Австралийского национального университета (ANU), не только дает Бетельгейзе новую жизнь, но и показывает, что она меньше и ближе к Земле, чем считалось ранее.

Доктор Джойс говорит, что сверхгигант, входящий в созвездие Ориона, издавна очаровывал ученых. Но в последнее время он ведет себя странно.

«Обычно это одна из самых ярких звезд на небе, но с конца 2019 года мы наблюдали два падения яркости Бетельгейзе», – сказала Меридит Джойс.

"Это вызвало предположение, что она может вот-вот взорваться. Но наше исследование предлагает другое объяснение. Мы знаем, что первое событие затемнения было связано с пылевым облаком. Мы обнаружили, что второе меньшее событие, вероятно, было связано с пульсациями звезды».

Исследователи смогли использовать гидродинамическое и сейсмическое моделирование, чтобы узнать больше о физике, управляющей этими пульсациями, и получить более четкое представление о том, в какой фазе своей жизни находится Бетельгейзе.

По словам соавтора работы доктора Шинг-Чи Леунга из Токийского университета, анализ «подтвердил, что волны давления – по сути, звуковые волны – были причиной пульсации Бетельгейзе».

«В настоящий момент в его ядре горит гелий, а это значит, что он далек от взрыва», – говорят ученые. «Мы можем смотреть еще примерно 100 000 лет на звезду, прежде чем произойдет взрыв».

Кроме того, исследование показало, насколько велика Бетельгейзе и насколько она удалена от Земли.

«Фактический физический размер Бетельгейзе был весьма неточным – более ранние исследования предполагали, что он мог быть больше, чем орбита Юпитера. Наши результаты говорят, что Бетельгейзе простирается только до двух третей от этого, с радиусом в 750 раз больше радиуса Солнца”.

«Когда мы получили физический размер звезды, мы смогли определить расстояние до Земли. Наши результаты показывают, что это всего лишь 530 световых лет от нас – на 25 процентов ближе, чем предполагалось ранее».

Хорошая новость заключается в том, что Бетельгейзе все еще слишком далека от Земли, чтобы возможный взрыв оказал на нас значительное влияние.

Исследование финансировалось Институтом физики и математики Вселенной им. Кавли (WPI), Токийским университетом и проводилось при поддержке программы ANU. В нем участвовали исследователи из США, Венгрии, Гонконга и Великобритании, а также Австралии и Японии.

Исследование было опубликовано в The Astrophysical Journal.

17 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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