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Астероид 2020 SO оказался запущенной в 1966 году ракетой

Астероид 2020 SO оказался запущенной в 1966 году ракетой

Специалисты НАСА изучили недавно открытый астероид 2020 SO, который приближается к Земле, и выяснили что он вовсе не тот за кого себя выдает. Оказалось это старая ракета, которую запустили в далеком 1966 году и спустя пол века она возвращается домой.

Ракета Centaur, которую и приняли за астероид, была запущена в 1966 году и успешно доставила аппарат Surveyor 2 на Луну, однако посадка оказалась фатальной из-за отказа одного из двигателей, а сама ракета пролетела мимо Луны и отправилась на орбиту вокруг Солнца, и до сентября этого года никакой информации о ее местонахождении не было.

Заметив объект специалисты отметили несколько странностей, во первых скорость предполагаемого астероида была не высокой, он находился в плоскости Земли, размеры объекта составляли около 8 метров и орбита объекта была очень похожа на Земную. Сопоставив все факты ученые предположили что это и есть старая ракета.

К Земле объект приблизится в середине ноября, тогда ученые планируют изучить его подробнее и определить что же это на самом деле.

12 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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