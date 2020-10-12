Индия готовит к испытаниям свой первый многоразовый космический шаттл

За последние годы Индия значительно развила свой потенциал в космической сфере и уже в конце этого года, страна планирует испытать свою собственную многоразовую ракету-носитель «Reusable Launch Vehicle», которая по планам Индийской космической организации сможет выводить на орбиту спутники, а затем возвращаться обратно. Шаттл RLV после запуска и доставки спутника на орбиту, некоторое время будет оставаться на ней, после планируется производить посадку шаттла на взлетно-посадочную полосу как самолет.

Напомним что Индия уже достаточно давно ведет разработки многоразовых космических систем, так в начале 2000-х был представлен концепт шаттла «Avatar», а в 2016 году в ISRO представили корабль RLV-TD — уменьшенную копию того самого «Avatar» и произвели его испытательный запуск. В ходе запуска корабль был поднят на высоту около 70 км, а после в 500 км от берега в Бенгальском заливе совершили имитацию посадки, которая завершилась запланированным разрушением корабля.

Организация давно ведет работы над многоразовыми космическими системами. Эскизный проект индийского шаттла Avatar был представлен еще в начале века. В мае 2016 года организация провела испытательный запуск корабля RLV-TD — это уменьшенная в шесть раз копия Avatar. Аппарат подняли на высоту 70 км, после чего в Бенгальском заливе в 500 км от берега была совершена имитация его приземления на виртуальную взлетно-посадочную полосу. От удара о воду прототип разрушился, что было предусмотрено заранее.