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Второй пилотируемый запуск Crew Dragon перенесли на ноябрь
Очередной пилотируемый запуск к МКС корабляCrew Dragon компании SpaceX перенесен НАСА на первую половину ноября. Напомним что ранее запуск планировался на 31 октября 2020 года, экипаж корабля составят два американских астронавта и астронавт из Японии.
Перенос даты запуска связан с тестированием и более тщательной диагностикой ракеты-носителя Falcon 9, у которой в ходе последнего тестирования обнаружились некоторые проблемы — произошла ошибка работы газогенераторов первой ступени ракеты.
12 октябрь 2020 /
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