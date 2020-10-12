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Второй пилотируемый запуск Crew Dragon перенесли на ноябрь

Второй пилотируемый запуск Crew Dragon перенесли на ноябрь

Очередной пилотируемый запуск к МКС корабляCrew Dragon компании SpaceX перенесен НАСА на первую половину ноября. Напомним что ранее запуск планировался на 31 октября 2020 года, экипаж корабля составят два американских астронавта и астронавт из Японии.

Перенос даты запуска связан с тестированием и более тщательной диагностикой ракеты-носителя Falcon 9, у которой в ходе последнего тестирования обнаружились некоторые проблемы — произошла ошибка работы газогенераторов первой ступени ракеты.

12 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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