Рогозин рассказал о сроках первого запуска корабля «Орел»
Дмитрий Рогозин в интервью журналисту ТАСС рассказал о планах запуска новейшего корабля «Орел» в ноябре-декабре 2023 года. По планам первый запуск должен состояться с космодрома Восточный. Так же руководитель Роскосмоса отметил что данный многоразовый корабль рассчитан на использование не на низких орбитах и даже не для работ с МКС.По его словам в ближайшие 10 лет корабли «Союз» смогут выполнять свои задачи, а вот «Орел» нужен для работы за пределами магнитного поля Земли, где уровень космической радиации на много выше. Корабль имеет ряд преимуществ перед его аналогами, которые обслуживают МКС, он может возвращаться в более жестких условиях и на второй космической скорости, что недоступно для кораблей предыдущего поколения.
Напомним что изначально проект корабля «Орел» планировалось использовать в рамках лунной программы как аналог американского корабля «Orion». Первый беспилотный полет запланирован на 2023 год, а с 2028 года планируется начать регулярные полеты к Луне.
Первый пилотируемый полет корабля Starliner запланирован на лето 2021 года
В России хотят сделать новый скафандр
Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС запланирован на 31 октября
Россия планирует полет на Луну
Роскосмос завершил пилотируемую программу 2014 года
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ