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Рогозин рассказал о сроках первого запуска корабля «Орел»

Рогозин рассказал о сроках первого запуска корабля «Орел»

Дмитрий Рогозин в интервью журналисту ТАСС рассказал о планах запуска новейшего корабля «Орел» в ноябре-декабре 2023 года. По планам первый запуск должен состояться с космодрома Восточный. Так же руководитель Роскосмоса отметил что данный многоразовый корабль рассчитан на использование не на низких орбитах и даже не для работ с МКС.По его словам в ближайшие 10 лет корабли «Союз» смогут выполнять свои задачи, а вот «Орел» нужен для работы за пределами магнитного поля Земли, где уровень космической радиации на много выше. Корабль имеет ряд преимуществ перед его аналогами, которые обслуживают МКС, он может возвращаться в более жестких условиях и на второй космической скорости, что недоступно для кораблей предыдущего поколения.

Напомним что изначально проект корабля «Орел» планировалось использовать в рамках лунной программы как аналог американского корабля «Orion». Первый беспилотный полет запланирован на 2023 год, а с 2028 года планируется начать регулярные полеты к Луне.

09 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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