На астероиде Бенну найдены следы потоков воды

Межпланетная станция OSIRIS-REx, которая совершит посадку на астероид Бенну в конце месяца, составила подробную карту астероида и обнаружила следы минералов, которые возникли в результате течения воды в месте где планируется совершить посадку аппарата.

По мнению ученых, сеть тонких прожилок, заполненных яркими минералами — карбонатами, образовались в результате того что на прародителе астероида тысячи, а возможно и миллионы лет текла жидкая вода.

Так же после составления трехмерной модели астероида, ученые обнаружили различия между южным и северным полюсами астероида. Так на северном полушарии встречаются множество крупных булыжников и поверхность его не однородна, а южный полюс имеет более гладкую поверхность и шарообразную форму.

Самым важным открытием миссии конечно же остается обнаружение следов присутствия воды на поверхности астероида и нахождение прослойки сложной органики, которая покрывает булыжники астероида. После посадки и сбора образцов грунта, человечество сможет их изучить.