Согласована новая единая космическая программа России до 2030 года

Государственная программа «Космическая деятельность России», которую президенту страны представил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, согласована до 2030 года.

Рогозин уточнил что эта программа рассчитана на 10 лет, и построена она на совершенно новых принципах организации, все шаги расписаны достаточно подробно на годы вперед. Так же Рогозин уточнил что программа будет обновляться каждые пять лет после 2030 года.

По мнению главы организации, закладывая столь длинный горизонт планирования будет достигнуто нужное понимание между всеми участниками ракетно-космической отрасли. Стоимость программы пока не объявлена, однако стало известно что в Роскосмосе есть четкое понимание объемов средств, которые понадобятся для реализации проекта.