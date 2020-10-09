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Российские ученые хотят отправить на Луну микроорганизмы

Российские ученые хотят отправить на Луну микроорганизмы

Максим Литвак, заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ РАН, заявил что Россия может отправить на Луну микроорганизмы в рамках программы «Луна-28», а затем вернуть их обратно для изучения влияния лунных условий на них. Основной целью программы остается изучение лунного грунта, который планируется доставить на Землю, и отправка миниатюрного лунохода.

По мнению специалистов именно факт того что программа рассчитана на полет на Луну и обратно дает возможность изучить влияние лунных условий на некоторые микроорганизмы, материалы и электронику и не использовать такую возможность просто глупо.

09 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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