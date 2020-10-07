Миссию зонда Juno расширили до изучения Ганимеды, Европы и Ио

Межпланетная станция Juno после окончания основной миссии приступит к изучению спутников Юпитера приблизившись к ним на минимальное расстояние чтобы детально изучить их свойства и характер взаимодействия с магнитосферой планеты.

Напомним что основная миссия аппарата закончится в июле 2021 года, и из-за того что он находится в идеальном состоянии причин его уничтожения нет, миссия будет продлена до 2025 года. За 5 лет миссии Juno совершил ряд открытий, так например ученые выяснили что у Юпитера имеется твердое пористое ядро, состав которого еще предстоит определить. Так же станция наблюдала за атмосферным вихрем Большое красное пятно и заметила несколько странностей — воронка пятна оказалась очень глубокой, а температура в его основании выше чем предполагалось. Так же аппарат зафиксировал аномалию в магнитном поле планеты, оно оказалось не симметричным, обнаружены достаточно большие запасы воды, аммиачный град, который не фигурировал в моделях климата Юпитера.

Планы по проведению новой расширенной миссии планируется одобрить в декабре. Планируется совершить 44 витка вокруг планеты для изучения северного полюса планеты, и измерить магнитное поле ранее не учтенных участков. Так же в ходе облетов аппарат приблизится к трем галилеевским спутникам на рекордные расстояния, так по расчетам к Спутнику ИО он подлетит на расстояние 1,5 тыс км, с Ганимедом сблизится до 1 тыс км, а к Европе подлетит на минимальные 320 км.

Благодаря такому тесному сближению аппарат сможет измерить толщину льда на поверхности Европы, составить подробную карту ее поверхности и если повезет сможет сфотографировать момент выброса из гейзеров. При сближении со спутником ИО планируется изучить приливные силы от взаимодействия с Юпитером, а так же определить является ли океан из расплавленной магмы в ее недрах единым.