Крупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой

За последние несколько лет над Антарктидой зафиксирована крупнейшая озоновая дыра. Об этом сообщил представитель Всемирной метеорологической организации. После анализа последних данных, специалисты пришли к выводу что на данный момент объемы разрушения озонового слоя достигли максимума.

Самый активный период роста был зафиксирован с августа по сегодняшний день, общая площадь озоновой дыры на составляет более 24 млн кв. км, а это большая часть Антарктиды.

Специалисты напомнили о том что озоновый слой является защитой нашей планеты от вредного ультрафиолетового излучения. В ВМО отметили что образование озоновой дыры хоть и носит сезонный характер, но не стоит забывать о Монреальском протоколе, соблюдение которого по мнению ученых может вернуть показатели состояния озонового слоя к 1980 году.