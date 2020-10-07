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Крупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой

Крупнейшая озоновая дыра зафиксирована над Антарктидой

За последние несколько лет над Антарктидой зафиксирована крупнейшая озоновая дыра. Об этом сообщил представитель Всемирной метеорологической организации. После анализа последних данных, специалисты пришли к выводу что на данный момент объемы разрушения озонового слоя достигли максимума.

Самый активный период роста был зафиксирован с августа по сегодняшний день, общая площадь озоновой дыры на составляет более 24 млн кв. км, а это большая часть Антарктиды.

Специалисты напомнили о том что озоновый слой является защитой нашей планеты от вредного ультрафиолетового излучения. В ВМО отметили что образование озоновой дыры хоть и носит сезонный характер, но не стоит забывать о Монреальском протоколе, соблюдение которого по мнению ученых может вернуть показатели состояния озонового слоя к 1980 году.

07 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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