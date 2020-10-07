Главкосмос откроет интернет-магазин для продажи товаров с символикой российского космоса

Генеральный директор компании Главкосмос заявил о намерении открыть интернет магазин, в котором будет реализовываться продукция с символикой российского космоса. Начать продажи собственного мерча планируется уже в конце месяца.

Лоскутов отметил что в этом плане НАСА и SpaceX конечно более опытные. Даже в России продукция с их логотипами разлетается как горячие пирожки.

Лоскутов отметил что ракетно-космическая отрасль должна развиваться и стать достойной и востребованной чтобы молодое поколение интересовалось не только продукцией с логотипами, но и самой отраслью.ртии товаров с логотипами.