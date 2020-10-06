Модное архитектурное бюро поможет NASA построить базу на Луне

На днях стало известно о том что проект по строительству на поверхности Луны баз, в которых смогут жить колонисты получил название «Олимп». Сейчас в проекте участвуют три частные компании и НАСА , стоит отметить что одной из компаний с которыми ведется сотрудничество — архитектурное бюро Bjarke Ingels Group, выбрано неслучайно, именно в этом сотрудничестве планируется использовать преимущества 3D-печати целых зданий.

Выбор такого метода строительства на Луне вполне очевиден, возить стройматериалы с Земли было бы слишком затратно, а использовать роботизированные технологии, которые смогут из имеющегося на поверхности Луны материала построить дом вполне возможно.

Как стало известно из пресс-релиза Bjarke Ingels Group первые испытания пройдут на Земле с использованием материалов имитирующих лунные.