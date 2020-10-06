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Cygnus прибыл на международную космическую станцию

Cygnus прибыл на международную космическую станцию

Частный автоматический грузовой космический корабль снабжения Cygnus, разработанный Orbital Sciences Corporation в рамках программы Commercial Orbital Transportation Service доставил на МКС больше 3,5 тонн груза.

Корабль был запущен с Среднеатлантического космодрома в Вирджинии 3 октября. В состав груза входили снаряжение для экипажа, научное оборудование для проведения экспериментов, оборудование для выхода в открытый космос и российского модуля МКС Заря.

Этот полет корабля Cygnus уже третий в рамках подписанного с НАСА контракта, напомним что до 2024 года планируется совершить еще минимум шесть запусков. В рамках предыдущего контракта было совершено 12 запусков, один из которых оказался неудачным.

06 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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