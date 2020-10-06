В атмосфере Марса нашли следы соляной кислоты

Главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский рассказал о том что в атмосфере Марса обнаружены следы серной кислоты. По мнению специалистов она появилась там в результате реакции солей хлора, воды и солнечного света. Получить данные о наличии следов соляной кислоты удалось благодаря миссии «ЭкзоМарс-TGO».

Миссия «ЭкзоМарс-TGO» изучает Марс уже три года, ее главной задачей является анализ различных газов в атмосфере планеты, основной упор сделан на метан и поиск источников этого газа.За первый год работы аппарат не зафиксировал никаких следов метана, хотя марсоход «Curiosity» фиксировал небольшой выброс газа в кратере Гейл.

Точный источник соляной кислоты на Марс пока не установлен, есть две основные версии, первая это взаимодействие водяных паров, солей хлора и ультрафиолета в верхних слоях атмосферы при пылевых бурях на планете, вторая версия схожа с появлением хлороводородов на Земле — через геологическую активность в недрах планеты.

Ученым остается понять почему пары соляной кислоты очень быстро покидают марсианскую атмосферу и почему фиксируется разная концентрация хлорводородов в зависимости от района планеты.