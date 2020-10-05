Первый пуск российской многоразовой ракеты намечен на 2026 год

Первый запуск многоразовой российской ракеты на метановом топливе «Амур» запланирован на 2026 год. Напомним что совсем недавно был подписан контракт на разработку эскизного проекта, стоимость которого составляет 70 млр рублей. Блошенко заявил что первый запуск пройдет уже с полезной нагрузкой.

Так же он отметил что наземные тестирования метановых двигателей планируется завершить в 2024 году, а инфраструктура для запуска на космодроме Восточный будет возводится параллельно созданию ракеты.

Напомним что ракета «Амур» будет достигать 55 метров в высоту, диаметр 4 метра, она сможет выводить на низкую орбиту около 10 тонн груза с возвращаемой ступенью, в одноразовом режиме до 12,5 тонн полезной нагрузки.