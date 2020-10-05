Роскосмос представил концепт российской орбитальной станции РОСС

Генеральный конструктор «Энергии» Владимир Соловьев представил проект российской орбитальной станции. Согласно полученным данным новый концепт будет похож на затопленную в 2001 году станцию «Мир». Состоять станция будет из пяти модулей: основного, коммерческого, платформы для обслуживания космических аппаратов и модуля обеспечения. По предварительным расчетам в коммерческом модуле смогут разместиться до 4-х космических туристов, отличатся он будет большими иллюминаторами и доступом к интернету.

По словам Соловьева, после того как МКС будет выведена из эксплуатации перед Российской космонавтикой встанет задача по поиску новой цели. Так как участие в проекте по созданию станции Gateway под большим вопросом из-за политических разногласий, а лунная программа слишком затратна, именно новая орбитальная станция станет новой целью для полетов Российских космонавтов.

Для того чтобы вывести модули новой станции на орбиту планируется использовать ракету-носитель «Ангара-А5», однако на сегодняшний момент еще не принято решение будет ли ракета пилотируемой или нет. Так же под вопросом и корабль, который будет использоваться для снабжения станции, с одной стороны «Союз» уже морально устарел, а «Орел», по словам Рогозина слишком затратный для этих целей.

Перспективы развития новой орбитальной станции РОСС пока призрачны, будем следить за ходом событий.