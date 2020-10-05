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Роскосмос представил концепт российской орбитальной станции РОСС

Роскосмос представил концепт российской орбитальной станции РОСС

Генеральный конструктор «Энергии» Владимир Соловьев представил проект российской орбитальной станции. Согласно полученным данным новый концепт будет похож на затопленную в 2001 году станцию «Мир». Состоять станция будет из пяти модулей: основного, коммерческого, платформы для обслуживания космических аппаратов и модуля обеспечения. По предварительным расчетам в коммерческом модуле смогут разместиться до 4-х космических туристов, отличатся он будет большими иллюминаторами и доступом к интернету.

По словам Соловьева, после того как МКС будет выведена из эксплуатации перед Российской космонавтикой встанет задача по поиску новой цели. Так как участие в проекте по созданию станции Gateway под большим вопросом из-за политических разногласий, а лунная программа слишком затратна, именно новая орбитальная станция станет новой целью для полетов Российских космонавтов.

Для того чтобы вывести модули новой станции на орбиту планируется использовать ракету-носитель «Ангара-А5», однако на сегодняшний момент еще не принято решение будет ли ракета пилотируемой или нет. Так же под вопросом и корабль, который будет использоваться для снабжения станции, с одной стороны «Союз» уже морально устарел, а «Орел», по словам Рогозина слишком затратный для этих целей.

Перспективы развития новой орбитальной станции РОСС пока призрачны, будем следить за ходом событий.

05 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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