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Роскосмос заключил контракт с частной компанией на создание многоразового корабля

Роскосмос заключил контракт с частной компанией на создание многоразового корабля

Госкорпорация Роскосмос заключила пятилетний контракт с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» на создание многоразового космического корабля, который сможет доставлять грузы на МКС и обратно, при этом вдвое дешевле чем это обходится при использовании корабля Crew Dragon.

Сергей Сопов, председатель совета директоров «МТКС» еще в январе 2020 года рассказал о многоразовом корабле «Арго», на базе которого будет разрабатываться более совершенная версия грузового корабля.

По предварительной информации корабль сможет доставлять на МКС до 2 тонн груза, возвращать на Землю до 1 тонны груза. Стоит отметить что сейчас у России нет возможности вывозить такие объемы с МКС, а это является одним и важнейших факторов для развития космических технологий. В автономном полете корабль сможет находится месяц, в составе станции до 300 суток.

Использование корабля подразумевается не только как средство доставки грузов, он может быть использован для проведения исследований на борту. Посадка корабля будет осуществляться с помощью выдвижного амортизирующего щита, который позволит совершать мягкую посадку, высокий уровень безопасности даже при посадке на неподготовленную поверхность. Что касается многоразовости, по заявлениям Сергея Сопова, корабль будет способен взлететь и возвратиться не менее 20 раз.

03 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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