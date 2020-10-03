Роскосмос заключил контракт с частной компанией на создание многоразового корабля

Госкорпорация Роскосмос заключила пятилетний контракт с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» на создание многоразового космического корабля, который сможет доставлять грузы на МКС и обратно, при этом вдвое дешевле чем это обходится при использовании корабля Crew Dragon.

Сергей Сопов, председатель совета директоров «МТКС» еще в январе 2020 года рассказал о многоразовом корабле «Арго», на базе которого будет разрабатываться более совершенная версия грузового корабля.

По предварительной информации корабль сможет доставлять на МКС до 2 тонн груза, возвращать на Землю до 1 тонны груза. Стоит отметить что сейчас у России нет возможности вывозить такие объемы с МКС, а это является одним и важнейших факторов для развития космических технологий. В автономном полете корабль сможет находится месяц, в составе станции до 300 суток.

Использование корабля подразумевается не только как средство доставки грузов, он может быть использован для проведения исследований на борту. Посадка корабля будет осуществляться с помощью выдвижного амортизирующего щита, который позволит совершать мягкую посадку, высокий уровень безопасности даже при посадке на неподготовленную поверхность. Что касается многоразовости, по заявлениям Сергея Сопова, корабль будет способен взлететь и возвратиться не менее 20 раз.