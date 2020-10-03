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Юпитер мог стать причиной исчезновения жизни на Венере

Юпитер мог стать причиной исчезновения жизни на Венере

Теорий почему на Венере нет жизни достаточно много и все они разные. Однако совсем недавно группа международных ученых выдвинула новую.

По предположению ученых, во время своего активного формирования Юпитер менял свою орбиту и находился на разных расстояниях от Солнца. В один из периодов сближения о стал причиной изменения орбиты у Венеры. Так вместо эллиптической она стала практически круглой. Это по мнению специалистов привело к резкому повышению температуры на поверхности планеты и к исчезновению возможной жизни.

Научного подтверждения эта теория пока не получила, а значит ученые будут и дальше искать доказательства существования жизни на Венере раньше и сейчас. Напомним, что совсем недавно группа ученых опубликовала статью, в которой говорится о нахождении в атмосфере Венеры газа фосфина, который может указывать на существование простейших форм жизни в атмосфере планеты.

03 октябрь 2020 /
Космос и Нло
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