Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС запланирован на 31 октября

На сайте НАСА опубликована информация о следующем пилотируемом запуске корабля компании SpaceX — Crew Dragon. Дата запуска назначена на 31 октября , в состав экипажа войдут астронавты из США и Японии. Дата запуска выбрана чтобы не создать помех Роскосмосу в запуске корабля «Союз МС-17», намеченному на 14 октября, и возвращению 22 октября космонавтам корабля «Союз МС-16».

Пуск ракеты состоится с космодрома на мысе Канаверал, миссия продлится 6 месяцев. Ранее сообщалось что этот полет станет первой регулярной экспедицией на МКС, которая будет осуществлена по ротационному принципу. Напомним что первый пилотируемый орбитальный полет на корабле Crew Dragon был осуществлен 30 мая этого года.