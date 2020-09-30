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Макет исследовательской станции «Луна-25» прошёл тепловакуумные испытания

Макет исследовательской станции «Луна-25» прошёл тепловакуумные испытания

НПО им. С.А. Лавочкина рассказало о ходе работ по проекту «Луна-Глоб», в рамках которого производится станция «Луна-25», которая будет исследовать Луну. Миссия проекта нацелена на изучение поверхности спутника, областей полюсов, а так же будет производится отработка технологий мягкой посадки на ее поверхность.

По сообщению пресс-службы НПО, совсем недавно завершились тепловакуумные испытания макета станции, которые проводились с июля по сентябрь этого года. Эти испытания имитировали работу аппарата в стартовом комплексе и во время полета. Полученные в ходе тестирования данные помогут специалистам составить тепловую математическую модель станции.

Напомним что разработка проекта лунной станции серьезно затянулась, изначально в Роскосмосе планировали запустить ее в 2014 году, однако запуск все время откладывался.

30 сентябрь 2020 /
Космос и Нло
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