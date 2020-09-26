MoonRanger будет искать воду в окрестностях южного полюса Луны

Роботизированный ровер «MoonRanger», разработанный американскими специалистами, прошел предварительную оценку конструкции экспертами и продолжает свою подготовку к запуску, намеченному на 2022 год.

Миссией аппарата станет поиск воды или ее следов на поверхности Луны в окрестностях лунного полюса. Если аппарат сможет найти воду или водяной лед на поверхности нашего спутника это значительно ускорит развитие лунных программ по всему миру. Вода является ценным ресурсом в вопросах колонизации человеком других космических тел. Так если на поверхности Луны удастся найти лед или воду, будущие колонизаторы не только смогут утолить жажду, но и использовать воду в качестве топлива.

Ровер «MoonRanger» сравнительно небольшой по размеру, примерно с небольшой чемодан, но в его разработке были использованы ряд инновационных технологий, которые дают ему некоторые преимущества. Так например он будет способен проходить в течение земных суток, расстояние около километра, для сравнения китайский луноход, который сейчас находится на поверхности Луны с обратной стороны проходит в день около метра. Для непосредственного поиска льда ровер оснащен высокочувствительным спектрометром Neutron Spectrometer System.

Кроме достоинств есть и ряд особенностей этого вездехода, ограничивающих его деятельность. Так на аппарате отсутствует собственный радиоизотопный генератор, это значит что после наступления ночи на Луне, аппарат не сможет работать, поэтому ему придется успеть завершить свою миссию в 14 земных дней. Так же из-за максимального облегчения конструкции на нем отсутствует радиопередатчик способный отправлять данные сразу на Землю. Поэтому ему придется приближаться к своему спускаемому аппарату, выгружать данные в его компьютер, по средствам беспроводной передачи данных, а потом уже с помощью мощного радиопередатчика установленного на стационарном аппарате данные будут переданы на Землю.