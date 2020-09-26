Первый в мире эксперимент в условиях «сухой» иммерсии с участием женщин-добровольцев

Гендерное неравенство в пилотируемой космонавтике развеяно как миф. На протяжении полувека женщины наравне с мужчинами участвуют в космических полетах образуя успешные смешанные экипажи на станции МИР и МКС. Многочисленные эксперименты и исследования доказали что именно смешанные экипажи подтверждают высокие показатели качества работы и лучшего психологического климата в условиях долгой изоляции.

Однако у специалистов все равно остались вопросы связанные с реакциями женского организма на столь непривычные для человека условия. Стоит отметить что мужчины и женщины по-разному реагируют на невесомость, женщины чаще подвержены космической болезни, а вот при возвращении на Землю, мужчины чаще склонны испытывать симптомы укачивания нежели их коллеги-женщины.

Для более точного исследования адаптации женского организма в космосе, Институт медико-биологических проблем проводит исследование по изучению влияния опорной разгрузки, которая продлится 3-е суток на основные физиологические системы женского организма. Эксперимент будет проходить с участием добровольцев на стендовой базе «Сухая иммерсия».

Эксперимент будет проходить в течение 3х суток, все это время доброволец будет помещен в специальную ванну в горизонтальном положении без возможности проведения физических упражнений и небольшим ограничением в движениях. От воды человек будет отделен водонепроницаемым материалом. К каждому добровольцу будет приставлена дежурная бригада, с помощью которой будет обеспечено удовлетворение всех необходимых потребностей, в том числе круглосуточный контроль за состоянием здоровья.

Такой эксперимент проводится впервые во всем мире. Будут получены новые данные для изучения влияния гравитационной разгрузки на женский организм и проведено сравнение с показателями полученными у мужчин в ходе аналогичного эксперимента.