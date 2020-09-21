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Главный приз — полет на МКС. Space Hero создает новое реалити-шоу

Главный приз — полет на МКС. Space Hero создает новое реалити-шоу

Новое реалити-шоу международного формата разрабатывает компания «Space Hero». Победитель сможет провести 10-ти дневный отпуск на борту Международной космической станции.

Концепция и сценарий шоу пока находится под строжайшим секретом, сейчас компания находится на этапе финансирования проекта. Планируется завершить шоу в 2023 году и тогда же отправить победителя на орбиту. Такой план очень привлекателен для создания более привлекательного имиджа станции для использования ее в ненаучных целях. Расчетные затраты на подготовку, отправку, обучение и пребывание счастливчика на МКС обойдется в 65 млн долларов.

Для реализации проекта в «Space Hero» планируют заключить контракт с компанией «Axiom Space», которая тесно связана с НАСА и SpaceX. Известно что компания «Axiom Space» планирует регулярно отправлять космических туристов к МКС, а так же создает собственный коммерческий модуль для станции. С компанией SpaceX, например, уже заключен контракт на отправку туристов на корабле «Crew Dragon».

21 сентябрь 2020 /
Космос и Нло
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