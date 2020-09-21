На северном полушарии Энцелада обнаружили свежий водяной лед и геологическая активность

На спутнике Сатурна Энцелад обнаружены следы геологической активности в виде свежего водяного льда. На фотографиях, которые сделал аппарат «Кассини», в районе северного полушария были обнаружены огромные шлейфы из паров и ледяных частиц вырывающихся из подледного океана планеты.

Специалисты так же заметили что обледеневшие полюса Энцелада постоянно покрываются свежим слоем льда. Ранее такого рода активность замечалась только на южном полюсе планеты, сейчас же подтвердилась геологическя активность и в северном полушарии.

Благодаря долгой и кропотливой работе межпланетной станции «Кассини», который на протяжении 13 лет изучат Сатурн и его спутники, была составлена подробная карта спутника в том числе в диапазоне инфракрасных волн, которые позволят ученым следить за активностью Энцелада и его изменениями.