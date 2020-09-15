В JAXA разрабатывают новую миссию для зонда «Хаябуса-2»

Японское аэрокосмическое агентство проработало новый план по использованию зонда «Хаябуса-2», который в данный момент направляется к Земле с образцами грунта астероида «Рюгу».

Новым объектом исследования для зонда станет астероид «1998 KY26». Известно что астероид размером около 30 метров в диаметре движется по орбите, расположенной между Землей и Марс ом. Интерес к этому объекту вызван возможным обнаружением на нем органических веществ и воды. Ученые рассчитывают что совершить сбор образцов грунта аппарату удастся в июле 2031 года. Так же ученые хотят сравнить образцы собранные на двух астероидах и получить больше информации о природе их появления.

Напомним, что зонд «Хаябуса-2» был запущен к астероиду «Рюгу» в декабре 2014 года, с июня 2018 по ноябрь 2019 года зонд сумел совершить две успешные посадки на астероид и с помощью взрыва на поверхности получить образцы грунта с более глубоких слоев астероида. Окончательно орбита аппарата будет скорректирована 25 ноября этого года, а 5 декабря капсула с образцами грунта должна отделится от зонда и приземлится примерно через 12 часов полета. Благодаря достаточному запасу топлива зонд сможет остаться в космос е и приступить к исполнению новой миссии.